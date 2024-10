A Reggio Calabria arriva la cucina hawaiana di tendenza con ‘Pokè’

Tonno o salmone crudi e poi salsa di soia, alghe marine, edamame, avocado e tanto, tanto altro ancora. Di cosa si tratta? Vi diamo un indizio, non è sushi. A Reggio Calabria sta per aprire un nuovo locale in centro che porterà in città la cucina hawaiana ed una gustosissima novità, piuttosto inedita anche a livello regionale: i pokè.

A Reggio Calabria arriva la Pokeria

A caccia di un pranzo sano e veloce in centro? Pokè RC nasce per rispondere esattamente a queste esigenze. Tantissimi lavoratori preferiscono non tornare a casa una volta terminato il turno di mattina per non rischiare di incappare nel traffico dell’ora di punta. Allo stesso tempo, prediligono un’alternativa più healthy al classico cibo spazzatura.

La pokè bowl è un piatto unico colorato e molto invitante. Ispirato ad una ricetta hawaiana, che si è fusa nel tempo con le tradizioni coreane e giapponesi, rappresenta una ricetta gustosa, leggera e salutare​. Negli ultimi tempi è diventato un vero e proprio food trend che ha conquistato il mondo.

Il nuovo locale aprirà le sue porte martedì 4 gennaio nella centralissima via Giuseppe Reale, a pochi passi dal conservatorio reggino e, dunque, a qualche traversa da piazza De Nava. La proprietà ha già pensato a dei pacchetti creati appositamente per i lavoratori ed accetta tutti i tipi di buoni pasto.

Un menù variegato: pokè bowl, fritture e hamburger

La specialità è rappresentata, come già detto, dalle pokè bowl disponibili in diverse soluzioni: regular o large. Alle 7 composizioni già ideati dallo chef del nuovo locale, si aggiunge anche la possibilità di creare, con prodotti a scelta la propria pokè.

Pur essendo improntato ad una pokeria pura, il locale offrirà agli avventori altre soluzioni per cercare di soddisfare ogni palato. Per questo motivo, sarà possibile trovare anche panini gourmet di pesce, fritture e hamburger di carne ricercata come Angus e Chianina.

Il locale è dotato di una cucina a vista, in cui i clienti potranno osservare, passo dopo passo, la composizione del proprio piatto. Pokè RC, inoltre, è dotato di un abbattitore per il crudo che rende sicuro ogni prodotto.

Oltre alle classiche bevande ed a diversi tipi di birra, la pokeria reggina possiede anche una discreta selezione appartenente alla cantina Iuzzolini.

Servizio take-away e a domicilio

Il locale del centro, oltre ad essere aperto 7 giorni su 7, lavorerà sia a pranzo che a cena. Sarà possibile consumare all’interno grazie alla presenza di alcune postazioni “mordi e fuggi”, ma il cavallo di battaglia sarà il servizio take away affiancato da quello a domicilio tramite Flashfood con consegne garantite da Bolano a Bocale.

Maggiori informazioni

Pokè si trova in via Giuseppe Reale 1c, Reggio Calabria.

Per rimanere sempre aggiornato visita la pagina Facebook, Instagram o consulta il menù sul sito.