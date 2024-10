Fedez a Reggio per la Festa della Madonna, Falcomatà: ‘Polemiche strumentali’

In risposta alle polemiche sollevate da un esponente della Curia riguardo alla scelta di Fedez come artista per uno degli eventi del “Reggio Live Fest“, organizzato in concomitanza con la Festa della Madonna, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha risposto alle domande della stampa locale, a margine della conferenza di presentazione degli eventi.

“Chi ha parlato non lo ha fatto a nome della Curia, bensì per conto proprio. Dunque, ci troviamo nell’ambito dei gusti personali e della libertà di pensiero e di espressione, che è legittima e comprensibile,” ha dichiarato Falcomatà.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come in passato artisti di grande fama come Zucchero, Raf e Gianna Nannini si siano esibiti a Reggio Calabria durante le festività mariane, senza suscitare polemiche simili.

“Non ho mai letto polemiche strumentali – ha aggiunto. Forse si dovrebbe tener conto del fatto che, per la prima volta, potremo assistere a sette concerti anziché due. Tutti completamente gratuiti“.

Leggi anche

Falcomatà ha spiegato che l’organizzazione del festival musicale è stata resa possibile grazie all’utilizzo di fondi provenienti dalle risorse comunitarie del Pon Metro, specificamente destinati agli eventi culturali, oltre ai fondi della Città Metropolitana e al contributo della Regione Calabria.

“Il progetto ha avuto un costo complessivo di 300 mila euro, al quale ogni ente ha contribuito per un terzo,” ha precisato l’inquilino di Palazzo Alvaro.

Il sindaco ha anche evidenziato come questa iniziativa sia parte di un percorso più ampio volto a valorizzare le tradizioni locali non solo come un rituale da ripetere ogni anno, ma anche come un’opportunità per costruire il futuro di Reggio Calabria.

“Vogliamo tradurre le nostre peculiarità in un elemento di forza per la candidatura di Reggio Calabria a Capitale della Cultura 2027”.

Falcomatà ha ribadito che l’inclusione di Fedez e di altri artisti nel programma del “Reggio Live Fest” è in linea con l’obiettivo di rendere la città un polo culturale e attrattivo, capace di parlare a tutte le generazioni, mantenendo vive le sue radici ma guardando con fiducia al futuro.