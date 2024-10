Presentato il ‘Reggio Live Fest’: una settimana di concerti. Il programma

Il festival si concluderà con il dj set esclusivo di Fedez. Ecco tutti gli altri artisti in arrivo in città

Dall’11 al 17 settembre 2024, Reggio Calabria si prepara a ospitare una straordinaria settimana di musica e intrattenimento in occasione della Festa della Madonna. Il “Reggio Live Fest“, che si terrà sul Lungomare Italo Falcomatà, vedrà esibirsi una serie di artisti di grande calibro, in concerti gratuiti con inizio alle ore 21:30.

CityNow aveva già anticipato alcuni dei nomi che saranno protagonisti del festival, confermando l’attesa e l’entusiasmo del pubblico per l’arrivo di artisti del calibro di Max Gazzè, Ron, Paolo Belli, Goran Bregovic e molti altri.

Ecco il programma completo del festival:

11 settembre: Valerio Lundini e I Vazzanikki daranno il via alla settimana con una performance divertente e originale.

12 settembre: La musica cantautorale di Ron & Band regalerà momenti indimenticabili ai presenti.

13 settembre: Il talentuoso pianista Matthew Lee si esibirà con la sua band, portando il ritmo travolgente del rock ‘n’ roll sul palco.

14 settembre: Max Gazzè salirà sul palco con la Calabria Orchestra Musicale Loci per una serata che promette di unire musica d’autore e sonorità calabresi.

15 settembre: Paolo Belli & Big Band animeranno la serata con il loro caratteristico swing.

16 settembre: Un appuntamento imperdibile con Goran Bregovic & Wedding and Funeral Orchestra, che porteranno le melodie travolgenti della musica balcanica.

17 settembre: Gran finale con il Reggio Live Final Fest, con esibizioni di Lio, FIAT 131, e un DJ set esclusivo di Fedez.

Questa estate a Reggio Calabria è stata particolarmente vivace e segnata da numerosi festival musicali, dimostrando la vocazione della città per la musica e gli eventi culturali.

Il “Reggio Live Fest” continua questa tradizione, proponendo un ricco calendario di eventi anche per il mese di settembre, offrendo al pubblico un’esperienza musicale unica in una cornice mozzafiato.

L’organizzazione dell’evento è curata da Ruggero Pegna Show Net, con il supporto del Ministero del Turismo, della Regione Calabria e del Comune di Reggio Calabria, e rappresenta un’occasione speciale per celebrare insieme le tradizioni locali, la cultura e la buona musica.