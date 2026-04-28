Festa dei lavoratori, a Polistena serrande abbassate per medie e grandi strutture di vendita

È stata firmata dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi un’ordinanza sindacale con cui si dispone per la giornata del 1 maggio, festa dei lavoratori, la chiusura delle attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita operanti a Polistena.

“L’ordinanza – ha spiegato il Sindaco – si è resa necessaria per tutelare la salute ed il benessere psicofisico di lavoratrici e lavoratori che spesso nei giorni festivi sostengono turni ininterrotti, mansioni ripetitive e defaticanti.”