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Festa dei lavoratori, a Polistena serrande abbassate per medie e grandi strutture di vendita

"Ordinanza necessaria per tutelare la salute di lavoratrici e lavoratori" le parole del sindaco Tripodi

28 Aprile 2026 - 09:32 | Comunicato Stampa

sindaco polistena michele tripodi

È stata firmata dal Sindaco di Polistena Michele Tripodi un’ordinanza sindacale con cui si dispone per la giornata del 1 maggio, festa dei lavoratori, la chiusura delle attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita operanti a Polistena.

“L’ordinanza – ha spiegato il Sindaco – si è resa necessaria per tutelare la salute ed il benessere psicofisico di lavoratrici e lavoratori che spesso nei giorni festivi sostengono turni ininterrotti, mansioni ripetitive e defaticanti.”

L’ordinanza sindacale in questione è un atto a tutela dei diritti di persone che come tutti dovrebbero ricevere il normale diritto al riposo oltre che a stare con la famiglia nei giorni di festa. In Italia serve approvare una legislazione protettiva dai ritmi incessanti di lavoro che specie nei centri commerciali obbligano i lavoratori a non fermarsi nemmeno la domenica.

“Da Polistena – ha concluso il Sindaco – grazie a questa ordinanza si muove un primo cambio di passo. Speriamo che altri Sindaci seguano il nostro esempio.”

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