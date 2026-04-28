Serie D: ultimi novanta minuti tra chi è pronto a festeggiare e chi si lecca le ferite

La stagione regolare non è ancora terminata, ma in casa Reggina i giochi sono ormai fatti. Troppi i punti lasciati per strada, troppe le occasioni sprecate in un girone che, per qualità complessiva, ha messo in evidenza equilibrio e tanta mediocrità. Esattamente per questo che il rammarico cresce e crea rabbia.

In testa c’è il Savoia, ad un passo dal ritorno tra i professionisti. La sfida interna contro la Sancataldese vale un’intera stagione: da una parte la festa pronta a esplodere, dall’altra una squadra che lotta con le unghie per evitare la retrocessione diretta. Si prevedono novanta minuti carichi di tensione.

Leggi anche

Alle spalle ci vuole credere ancora la Nissa, chiamata a vincere e sperare. L’impegno contro il già retrocesso Paternò appare decisamente più favorevole rispetto a quello della capolista, ma la conquista dell’intera posta in palio, potrebbe valere nulla se i campani dovessero fare bottino pieno.

E la Reggina? Gli amaranto chiuderanno al “Granillo” contro il Sambiase, squadra ormai senza obiettivi. Una gara che servirà più per l’orgoglio che per la classifica. Perché sì, salvo clamorosi ribaltoni, per non dire veri e propri miracoli sportivi, il destino degli amaranto si chiama playoff. Un passaggio definito dai più inutile, identico a quelle delle due stagioni precedenti, che non può cancellare le delusioni accumulate lungo il cammino. La certezza, anche alla luce dell’andamento delle dirette concorrenti, è che questa squadra potesse e dovesse fare molto di più.

Interessante anche la lotta in coda: già detto della Sancataldese che rischia la retrocessione diretta, cercherà di evitarla il Messina in casa contro il Milazzo in attesa delle notizie extra campo. Scontro diretto tra la Vibonese e l’Acireale.

Nel frattempo, fuori dal campo, si muove anche la tifoseria. Il tifo organizzato (Curva Sud) ha chiamato a raccolta l’intera piazza per mercoledì 29 aprile ore 18,30 al Parchetto in via Paolo Suraci: un incontro per discutere del futuro, tra ennesime delusioni e aspettative, ma anche la voglia di capire quale direzione prendere. Perché, al di là di come finirà sul campo, una cosa appare certa: anche questa estate, a Reggio Calabria, il clima sarà ancora caldissimo.