Polistena, Concorso Aifo 2019: primo premio per la studentessa Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino della VCSU si è classificata prima nella sezione letteraria del IX concorso scolastico organizzato da AIFO.

Venerdì scorso, nei locali del Liceo “Rechichi” la premiazione della studentessa, alla presenza di Generoso Scicchitano, responsabile della sezione regionale AIFO.

Parole di pregio e di stima per la vincitrice, per i docenti dell’istituto, sono state espresse da Scicchitano che ha anche avuto modo di ricordare ai presenti le azioni di solidarietà “per i diritti degli ultimi”, messi a punto dall’Associazione Italiana amici di Raul Follereau, in tutto il mondo.

La professoressa Erminia Albanese ha portato i saluti del Dirigente Scolastico Francesca Maria Morabito e ha ribadito come questa e altre attività a cui partecipano gli studenti, costituiscono fonte di orgoglio per tutto il Liceo.

Presenti alla cerimonia di premiazione anche la professoressa Giovanna Sabatino, coordinatrice del progetto per il “Rechichi”, la professoressa Marcella Gambardella che ha seguito le fasi di partecipazione al concorso e gli altri referenti per la scuola: i docenti Natalina Ferraro e Franco Greco.

Sorrentino ha vinto con un testo poetico ispirato al tema della migrazione, delle sofferenze e del dolore di chi ha perso tutto in una terra di conflitti, guerre e devastazione.

Ma quello di Francesca Sorrentino non è l’unico riconoscimento assegnato al “Rechichi”.

La VASU, infatti, si è classificata seconda, nello stesso concorso, per la sezione di grafica.