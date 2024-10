Polistena, serata di beneficenza organizzata dal Leo Club ‘One Shot One Life’

Nella serata di ieri, sabato 7 ottobre, il Leo Club Polistena “Brutium” ha concretizzato il progetto di beneficenza “One Shot One Life”, portando avanti una campagna di service già avviata da altri club della regione e d’Italia. Il locale “Shots, la chupiteria” di Polistena (RC), insieme al Leo Club cittadino, ha messo a segno un grande esempio di solidarietà: le due realtà hanno portato avanti una raccolta fondi attraverso la vendita dei “chupiti” da devolvere al sopra citato progetto distrettuale della Lions Clubs International Foundation (LCIF), fondazione che opera da anni in questo campo e con notevoli risultati.

Il ricavato infatti sarà devoluto all’acquisto di vaccini contro malattie mai del tutto debellate nelle zone più povere del pianeta, quali morbillo, rosolia e parotite nell’Africa Subsahariana. L’elemento più interessante, da un punto di vista associazionistico, è che anche un momento di divertimento può diventare occasione per fare del bene in maniera molto incisiva. “Shots, la chupiteria ” infatti è uno dei locali più popolari della zona, nonché il primo nel suo genere: attira infatti da anni moltissimi giovani a Polistena ed è stato scelto dal Leo Club “Brutium” come partner per questa iniziativa, confidando nel suo eventuale successo, infine coronato grazie alla partecipazione di molti ragazzi, del luogo e non, all’iniziativa di beneficenza.

La riuscita dell’evento è stata accolta con soddisfazione dal Presidente del club cittadino, Rocco Salvatore Auddino, e dal Presidente di zona Rhegium (province di Vibo Valentia e Reggio Calabria), Rosario Milicia. Da parte di entrambi un sincero ringraziamento va a Domenico Lamanna, agli altri lavoratori della chupiteria, e a Domenico Sbaglia che ha curato la logistica dell’evento. “Ringraziamo di vero cuore a nome di tutto il Distretto 108Ya Lions e Leo, i ragazzi della chupiteria, il cui operato ha contribuito a fare del bene a livello globale”, queste le parole dei presidenti Auddino e Milicia.

Sono tanti i Leo Club dell’area Calabria che negli ultimi giorni hanno portato avanti service a favore della LCIF, con referente per la regione Calabria Giulia Guerrieri (Presidente del Leo Club Catanzaro Host), e altri ancora organizzeranno simili service nel corso dell’anno sociale 2017-2018. La mattina del 24 settembre è stato proprio il Leo Club Catanzaro Host a svolgere un service di sensibilizzazione presso il Parco della Biodiversità del capoluogo, mentre la sera del 6 ottobre, sempre nel capoluogo calabrese, si è svolta un’iniziativa di beneficenza a cura del Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa”, della prestigiosa azienda agricola di Lamezia Terme “Nicotera Severisio” e della Fondazione Italiana Sommelier.



Fonte: Stampa Leo Club d’Area Calabria – Distretto 108Ya