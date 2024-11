Politica di Coesione: dialogo tra l’eurodeputato Nesci (Fdi) e il Commissario Ferreira

Durante il “Question Time” a Strasburgo, l’Onorevole Denis Nesci ha discusso i progressi e le sfide della Politica di Coesione.

In vista della revisione di medio termine del 2025, Nesci ha chiesto quali misure siano state più efficaci per ridurre la burocrazia. Il Commissario Elisa Ferreira ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione della Pubblica Amministrazione, affermando che è fondamentale semplificare in modo coerente, evidenziando il valore dei corsi di formazione per gli amministratori.

Valorizzare i giovani talenti e ridurre le disparità territoriali

In un secondo momento, l’Onorevole Nesci ha chiesto come la Politica di Coesione possa valorizzare i giovani talenti locali e sviluppare le aree svantaggiate. Ferreira ha risposto che è essenziale analizzare le Regioni per identificare problemi e opportunità, affermando allo stesso tempo che una visione d’insieme è necessaria per creare programmi efficaci.