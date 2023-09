Feste Mariane, il bilancio della Polizia Locale: 300 pezzi di merce sequestrata e 400 verbali

Grazie agli uomini della Polizia Locale è stato ritrovato anche un bimbo di sei anni che si era smarrito in zona Pentimele

La Polizia Locale di Reggio Calabria, come ogni anno, ha profuso, durante le Festività Mariane, uno sforzo operativo consono agli impegni richiesti dalla città.

Numerose sono stati i servizi preventivi, gli interventi di gestione della viabilità per gli eventi connessi alle festività. Non sono mancati i servizi di prossimità a presidio delle zona più frequentate, che hanno consentito, tra l’latro, nella giornata dell’11 settembre, di ritrovare un bambino di sei anni che si era smarrito in località Pentimele nell’area delle giostre.

I risultati operativi, frutto di un impegno diuturno, profuso grazie al sacrificio di tutti gli agenti e gli ufficiali, possono essere così riassunti.

In ambito viabilistico, durate le quattro giornate dedicate alle festività religiose, sono stati rilevati 10 incidenti stradali, di cui sei con feriti e ritirate 2 patenti. Due dei conducenti coinvolti sono stati denunciati rispettivamente per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Il Nucleo Polizie Specializzate ha ispezionato circa 200 attività commerciali itineranti, assicurando la presenza a 5 sedute della competente Commissione Provinciale di Vigilanza. Sono stati elevati in totale in materia commerciale complessivamente 23 verbali, per un totale complessivo di sanzioni amministrative pari a circa 50.000 euro.

Sottoposti a sequestro amministrativo circa 400 pezzi di merce, tra cui 72 sedie 14 tavoli, e due frigoriferi.

Le pattuglie hanno altresì vigilato le aree più sensibili, in piena sintonia con il piano generale di sicurezza predisposto dalla Questura.

La Polizia Locale ha coordinato circa 50 volontari di protezione civile, che hanno fattivamente collaborato per il buon andamento dei servizi.