Polizia Locale a Reggio, Zucco traccia il bilancio: '70 mila verbali e 3 mln di introiti'

Alla vigilia della Festa regionale della Polizia Locale, il Comandante di Reggio Calabria ha tracciato il bilancio dell’anno appena trascorso, fornendo un resoconto delle attività svolte dal Corpo ed illustrando anche qualche numero, che ben delinea il grande lavoro svolto nel 2022.

Zucco traccia il bilancio 2022 della Polizia Locale a Reggio Calabria

“Un’annata complessa – ha sottolineato il Comandante Zucco – dal punto di vista sia della storia cittadina, che della Polizia Locale che, nonostante l’atavica carenza organica, è riuscita a raggiungere performance importanti”.

Un anno dunque importante, il 2022, a detta del capo della Polizia Locale che ha parlato di “numeri straordinari in alcune attività”.

“Abbiamo condotto una lotta senza quartiere all’abbandono dei rifiuti, un’attività imponente coordinata dalla Procura della Repubblica che ha segnato la seconda parte del 2022 e ci ha consentito di denunciare 30 persone, eseguire 4 misure restrittive ed accertare circa 3000 sanzioni. Si tratta, ovviamente, solo della punta dell’iceberg di un’attività ben più complessa. Parliamo di 70 mila verbali al codice della strada con 3 milioni di introiti da codice della strada e 30 persone deferite all’autorità giudiziaria”.

Zucco ha poi parlato di quella che il corpo ritiene la prima “criticità a cui metter mano”, ovvero la dotazione organica.

“Lo sa bene l’amministrazione comunale che ci sta lavorando. Il numero delle persone in servizio è uno snodo fondamentale per consentire al corpo di portare avanti un’attività incisiva. Noi abbiamo la consapevolezza che la città ci chieda sempre più, le sfide sono tante, noi riusciamo ad impattarle, ma abbiamo un deficit di organico, considerando che il nostro servizio si snoda su 24 ore, ciò diminuisce, inevitabilmente, il numero di personale per turno, dovendo ricoprire una fascia così estesa”.

Breve passaggio, poi, sulle aggressioni nei confronti degli agenti, per poi soffermarsi, invece, sul rapporto tra la città di Reggio Calabria e la Polizia Locale: