Polizia, Silp Cgil: 'Ci costringono a straordinari senza pagarli, salasso nella busta paga di febbraio'

Di seguito il comunicato stampa con le dichiarazioni di Francesco Flachi, Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia SILP Cgil della Provincia di Reggio Calabria.

Dichiara Flachi:

“Ci costringono a fare straordinario perché siamo in carenza di personale, non lo pagano da quasi 2 anni perché mancano i fondi però col conguaglio nella busta paga di febbraio, determinato proprio dal maggior reddito generato dal lavoro emergente, poliziotte e poliziotti stanno pagando un salasso che arriva anche a metà stipendio. Un paradosso folle e inaccettabile“.

La denuncia arriva da Francesco Flachi, Segretario Generale Provinciale del Sindacato di Polizia SILP Cgil della Provincia di Reggio Calabria.

Dice Flachi:

“Ci sono arrivate tantissime segnalazioni da parte di lavoratrici e lavoratori in divisa che hanno avuto un conguaglio a febbraio anche di 800 euro. Con un mutuo da pagare e con figli da mantenere è impossibile arrivare a fine mese. Nel contempo, da 20 mesi come abbiamo denunciato più volte non viene pagato lo straordinario che ovviamente come poliziotti siamo costretti a fare. L’assurdo è che proprio il lavoro straordinario determina un aumento del reddito e quindi incide sulle aliquote che generano questi conguagli molto alti”.

Afferma ancora il Segretario Generale Provinciale del SILP Cgil di Reggio Calabria:

“Già lo scorso anno avevamo segnalato il problema al Dipartimento della pubblica sicurezza ma non abbiamo avuto risposta. Siccome l’entità del conguaglio è nota al Mef già a fine dicembre, sarebbe doverosa almeno una comunicazione ai nostri uffici per mettere in moto almeno la possibilità di una rateizzazione. Neppure questo! Non c’è alcun rispetto per i poliziotti”.

Conclude Flachi: