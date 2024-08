Ponte Calopinace, Falcomatà: "Si riparte da zero ma è un passo avanti"

Inaugurazione del Tempietto, per Reggio Calabria e l‘amministrazione Falcomatà è senza dubbio una giornata da ricordare. La città si riappropria di un luogo bellissimo, dedicato soprattutto allo sport ma dove saranno numerose le attività possibili.

Riuscita l’inaugurazione, alla presenza di tantissimi reggini, autorità, amministrazione in blocco e ovviamente il sindaco Falcomatà. L’evento odierno, da elogiare, non può però far dimenticare come il Lungomare e lo stesso Tempietto dovrebbero unirsi (ad oggi soltanto in teoria) con il Parco Lineare Sud, con il ponte sul Calopinace a fare da collegamento.

In questo senso, negative le notizie arrivate nelle ultime settimane. Prima le problematiche sul cantiere del Parco Lineare Sud, successivamente il divieto di balneazione complici alcuni scarichi fognari a mare, in ultimo ieri la rescissione del contratto con la società che si occupava della realizzazione del Ponte sul Calopinace.

L’inaugurazione del Tempietto è diventata dunque l’occasione ideale per stimolare il sindaco Falcomatà sulle ultime novità.

“Rescissione del contratto per il Ponte calopinace? Si riparte da zero ma si tratta di un passo in avanti, la ditta non si è rivelata all’altezza. La procedura tecnica, con i tempi che indica il codice degli appalti, hanno permesso solo ora di procedere con la rescissione. Si riparte da zero ma vogliamo assegnare in tempi rapidi il nuovo incarico, così come abbiamo fatto per il campo sportivo di Ciccarello”, le parole di Falcomatà.

Per quanto riguarda il Parco Lineare Sud, il sindaco ha precisato.