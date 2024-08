Il Tempietto rinasce, a Reggio un luogo restituito ai cittadini. Falcomatà: "Far rivivere la nostra storia"

L’8 agosto 2024 è una data da ricordare per Reggio Calabria. Rinasce ufficialmente l’area del Tempietto con un parco urbano dedicato a tutti gli sportivi e non solo. Tantissimi i reggini presenti per l’atteso evento di inaugurazione, che vede un’area in passato degradata diventare una delle zone più belle della città.

Particolarmente raggiante, in modo comprensibile, il sindaco Falcomatà. Il primo cittadino ha evidenziato: “Un altro luogo ridato alla città per la piena fruibilità di reggini, famiglie e turisti. Finalmente questo luogo è rinato, è un tassello che parte di un puzzle molto più ampio che vede la riqualificazione di tutto il fronte mare. Il nuovo parco si presta a molteplici attività. Seve essere un luogo dove far rivivere le nostre radici, la storia, l’identità”.

Il playground è in memoria di un gigante del basket, Kobe Bryant, tragicamente scomparso qualche anno fa e che proprio in riva allo Stretto mosse i primi passi, seguendo le orme del padre Joe.

“Il playground vuole ricordare un gigante dello sport, Kobe Bryant, ma anche la figlia Gianna e Joe. Abbiamo scelto non a caso le date, 8 e 24, numeri legati a Kobe Bryant -evidenzia Falcomatà-. L’unico seggiolino nei gradoni è per ricordare anche coach Gebbia. La vigilanza ci sarà grazie alle telecamere collegate con Questura e Polizia Municipale ma stiamo pensando anche a forme di controllo come la vigilanza privata”, le parole del primo cittadino.