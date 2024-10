Ponte Calopinace, bivio vicino: rescissione o riavvio dei lavori?

Ponte Calopinace, la storia infinita: rescissione ancora in dubbio. Su queste pagine, lo scorso 3 settembre anticipavamo di come la rescissione dell’ormai celebre ponte non fosse ancora cosa fatta e definita.

La Cataldo Torchia, ditta incaricata della realizzazione dell’infrastruttura, infatti non è ancora fuori dai giochi. Come già evidenziato, l’avvio della procedura di rescissione non significa di conseguenza un epilogo definitivo. Il codice degli appalti prevede tempistiche precise e stringenti, con l’azienda di Cariati chiamata adesso a dare risposte certe e soprattutto concrete.

Leggi anche

Ieri mattina si è tenuto l’incontro tra l’amministrazione comunale e la società di Cariati, incontro dall’esito interlocutorio. Dai corridoio di Palazzo San Giorgio filtra un minimo di ottimismo, alla luce della richiesta in parte soddisfatta di avere nero su bianco alcuni documenti prodotti dalla Cataldo Torchia.

Documenti che adesso passeranno al vaglio degli uffici comunali, in attesa di un nuovo incontro tra le parti previsto la prossima settimana. La procedura rimane quindi in stand-by, da Palazzo San Giorgio si sta facendo il possibile per evitare di procedere con la rescissione del contratto, soluzione che inevitabilmente allungherebbe (incredibile a dirsi) i tempi.

La cautela è massima, così come l’assoluta volontà da parte degli esponenti di maggioranza di non azzardare più dichiarazioni con le tempistiche relative all’inaugurazione del Ponte Calopinace, ‘ghigliottina’ che ha già fatto diverse vittime a Palazzo San Giorgio.

Quando verrà finalmente inaugurato l’atteso e sfortunato ponte? Se ne capirà di più dopo il prossimo incontro tra il Comune la Cataldo Torchia, vero e proprio bivio che ne deciderà le sorti. Di sicuro, è noto che sono circa 180 i giorni (dall’effettivo riavvio dei lavori) il lasso di tempo necessario per vedere finalmente l’infrastruttura realizzata e aperta ai cittadini.

Una telenovela che, a dispetto di un format televisivo che punta a tenere gli spettatori incollati allo schermo, ha si regalato colpi di scena e una trama avvincente in questi anni, ma adesso ha decisamente stancato. Si scelga la strada più seria e breve (e aspetto non secondario, più certa) per realizzare finalmente il Ponte Calopinace.