Reggio – Parco Lineare Sud, al via i lavori del ponte sul Calopinace

L'annuncio dell'Assessore Muraca per i lavori di raccordo tra il tempietto ed il Parco Lineare Sud

Mentre nella zona sud i lavori per il Waterfront procedono a spron battuto, con un’opera che appare sempre più pronta per il suo debutto, dall’altra parte, al Parco Lineare Sud prendono avvio i lavori riguardante il ponte di raccordo sul Calopinace.

Lavori al Parco Lineare Sud

A dare la notizia è stato l’assessore ai lavori pubblici. In una nota, Giovanni Muraca ha illustrato i diversi progetti in atto in città e l’evoluzione dei cantieri, fra cui anche quello del Parco Lineare Sud.

Un’area del tutto nuova della città di Reggio Calabria che permette ai cittadini di riscoprire il rapporto con il mare e di rendere la passeggiata sul lungomare Falcomatà ancora più lunga.

“La grande opera del Waterfront – ha spiegato Muraca – che attendiamo tutti di poter vivere e fruire pienamente, nella parte che riguarda il parcheggio è già stata ultimata. Si tratta di un passaggio chiave per la nostra città perché si realizza finalmente quella continuità territoriale tra l’area urbana e il litorale”.

Leggi anche

Il ponte sul Calopinace

Ed a proposito di questo, l’assessore comunale ha annunciato l’avvio dei lavori per il ponte mancante al Parco Lineare Sud:

‘Da oggi iniziano i lavori del secondo ponte di raccordo sul Calopinace che collega l’area del Tempietto al Parco Lineare Sud”.

Leggi anche

Il progetto per San Gregorio

Le sorprese, però, non finiscono qui: