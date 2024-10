Reggio – Nuovo Ponte del Parco Lineare Sud, Muraca: ‘Firmato il contratto con la ditta’

Si è parlato anche del Parco Lineare Sud, nel corso dell’intervista in diretta al neo assessore Giovanni Muraca, a cui sono state affidate le deleghe ai Lavori Pubblici, Grandi Opere e Risorse UE.

Ai nostri microfoni l’assessore Muraca ha spiegato la situazione attuale e i prossimi step necessari al completamento dell’opera.

Entro marzo 2021 dunque la ditta dovrà consegnare il ponte. L’assessore Muraca specifica inoltre come:

“Il ponte non è inserito nell’opera del Parco Lineare Sud ma si inserisce in un altro finanziamento e ha un percorso diverso dal Parco Lineare Sud “.

Proprio sul Parco Lineare Sud Muraca analizza la situazione attuale.

“E’ stata conclusa la parte nord ed è fruibile in modo pedonale. La volontà è quella di aprire il Parco anche al transito veicolare. Le luci sono tutt’oggi aperte, per intenderci nella zona della collinetta e del giardino arabo. Nella parte più a sud invece si sta procedendo anche velocemente ai lavori di ultimazione. Proprio in questi giorni sono stati posizionati i pali della luce e dobbiamo definire ancora il lido e il ristorante nell’area sud. Per le tempistiche, in questo caso, preferisco mantenermi largo. Anche qui reputo febbraio 2021 una data accettabile per la conclusione dei lavori”.