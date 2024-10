Lavori in corso al Waterfront. Muraca assicura: ‘Spazio anche al progetto Zaha Hadid’

Waterfront, sembrava un’opera archiviata e quasi irrealizzabile, ma pian piano prende forma.

Nel giorno che ha preceduto il voto al ballottaggio il sindaco Giuseppe Falcomatà ha scelto la nuova piazza per incontrare i cittadini ed aggiornarli sui lavori in corso. A quasi un mese di distanza, i lavori procedono speditamente ed altri lampioni si sono aggiunti a quelli già accesi in occasione della chiusura di campagna elettorale.

È stato l’assessore Giovanni Muraca ad illustrare, ai microfoni di CityNow, l’attuale situazione nella parte nord del lungomare Falcomatà e quelli che sono i progetti per il futuro.

“Non ci sono problemi in questo cantiere. Abbiamo avuto la fortuna, inutile nasconderlo, di avere una ditta di Bari che veramente è eccezionale. Ha garantito anche in fase di Covid serietà e capacità, consegnando, in parte, le opere in tempi stringenti”.

Muraca ricorda, inoltre, ai reggini cosa rappresenta quest’opera:

“Un’ulteriore passeggiata che dal parcheggio del porto si snoda attraverso un ponte, già posizionato nei mesi scorsi, passa dalla pineta per poi arrivare al lungomare. Un fronte unico sul mare che prima era in totale stato di abbandono.

In tanti si domandano che fine abbia fatto il progetto di Zaha Hadid e l’assessore di Reggio Calabria afferma:

“L’amministrazione nel primo tempo ha chiesto 60 milioni di euro per la realizzazione del Museo del Mediterraneo ed altri 20 milioni di euro per la riqualificazione dell’area Candeloro, per la realizzazione di un porto turistico. Queste opere potrebbero trovare spazio anche nel Recovery Fund in caso di diniego di finanziamento da parte dei contratti istituzionali di sviluppo, siamo in bilico tra queste due opportunità proprio per avere la garanzia della realizzazione.

Sempre nella stessa area, grazie ai Patti per il Sud, è stato approvato anche il progetto per l’Arena Lido. Stiamo predisponendo l’indizione della gara per assegnare l’opera e concludere anche questa incompiuta”.