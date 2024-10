Incompiute Reggio, Falcomatà a CityNow elenca fasi e tempi di realizzazione

Gallico-Gambarie, Diga del Menta, Tapis Roulant, parcheggio di via Rausei...il sindaco uscente detta i tempi di realizzazione sulle opere più importanti in città

Palazzo di giustizia, mercato ortofrutticolo, Gallico–Gambarie, Diga del Menta, Tapis Roulant, parcheggio di via Rausei.

Sono alcune delle opere ‘a metà’ che devono essere portate a termine.

Al momento molte sono ferme con le quattro frecce in attesa di sblocchi ‘tecnici e politici’.

Durante la nostra diretta di ieri il sindaco uscente e ricandidato per il centrosinistra, Giuseppe Falcomatà, ha aggiornato i cittadini sulle varie opere in programma ed in fase di completamento.

Si parte dal Palazzo di Giustizia.

“C’è stata la rescissione in danno alla ditta che aveva vinto l’appalto e la successiva aggiudicazione alla seconda ditta che aveva partecipato alla gara d’appalto e siamo in fase di definizione. I tempi sono quelli tecnici e non dipendono dalla politica. L’indirizzo della politica è stato quello di fare subito la rescissione in danno nei confronti di chi aveva fatto un ribasso alto e abbiamo condiviso l’idea di rescindere in danno e di passare alla seconda impresa”.

C’è poi il mercato ortofrutticolo.

“E’ stata affidata la progettazione, di comune accordo con Atam (lì andrà anche il nuovo deposito Atam) e dopo aver sbloccato le risorse del decreto Reggio, per il completamento della strada che consentirà il collaudo e il successivo bando per l’assegnazione degli stalli e dunque la prosecuzione del progetto. Per la fine dell’anno contiamo di poter approvare la progettazione esecutiva”.

E nell’agenda politica di Falcomatà è inserito anche il completamento della Gallico–Gambarie.

“I lavori stanno procedendo e dopo le problematiche che hanno riguardato i lavoratori dei mesi scorsi il cantiere è abbastanza avviato. Entro la primavera 2021 ci sarà la consegna”.

Tra i progetti incompleti in attesa di completamento c’è poi il famoso Tapis Roulant.

“I lavori erano praticamente conclusi con l’ultimo tratto che porta all’ascensore fino al Monastero di Reggio Campi. E’ stata disposta l’interdittiva antimafia alla ditta, adesso i lavori sono abbandonati ma c’è un nuovo finanziamento di 550.000 euro con il progetto approvato ed in fase di pubblicazione alla Suap per la gara d’appalto”.

Sul parcheggio di via Rausei invece il sindaco precisa:

“Siamo in attesa della firma della perizia di variante. I nostri tecnici ed ingegneri stanno lavorando. Non so quali siano le problematiche perchè quello è un progetto che ci siamo ritrovati e che ha avuto grosse difficoltà nella sua prosecuzione. Ci sono le risorse economiche e risolveremo gli aspetti tecnici. Al momento c’è una variante in corso d’opera che deve essere approvata dal Rup (Responsabile Unico del Procedimento).

Sul Parco Lineare Sud, che recentemente ha visto l’accensione delle luci in una sua area, il primo cittadino spiega come entro l’anno verrà ultimato.

“I lavori del ponte di collegamento tra la parte finale della via marina e il Parco Lineare Sud sono stati consegnati un mese fa e a breve inizierà i lavori. Entro dicembre il lungomare Falcomatà verrà collegato al Parco Lineare Sud“.

La Diga del Menta è stata l’opera sulla quale Giuseppe Falcomatà ha puntato tutto o quasi negli ultimi mesi. Di fatto però ad oggi l’acqua ancora arriva a singhiozzo.

“Meno male che l’acqua arriva in abbondanza adesso altrimenti quest’estate avremmo avuto grossissimi problemi per l’intera giornata. I problemi di quest’estate si sarebbero moltiplicati se non ci fosse stata l’a diga del Menta. Non tutta la città è servita dall’acqua del Menta. La zona sud ed in particolare dalla vallata del Valanidi fino a Pellaro e Bocale prende l’acqua della Vallata del Tuccio che quest’estate non è arrivata perchè il livello dell’acqua si è notevolmente abbassato finchè non si è deciso di non fare arrivare più l’acqua in questa parte del territorio altrimenti non sarebbe stato sufficiente per tutta l’area grecanica. Insieme ai tecnici abbiamo ragionato su come fare arrivare l’acqua nella zona sud e abbiamo aumentato la portata di acqua dalla diga del Menta. Purtroppo attraversando tratti di rete idrica vetusta e aumentando la portata abbiamo vissuto perdite idriche e rotture di tubi della Sorical“.

Quali infine le opere in via di ultimazione?