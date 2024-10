Ponte sullo Stretto, Ciucci sereno: “Richieste di integrazioni assolutamente congrue”

Le 239 richieste di integrazioni e chiarimenti da parte del Ministro dell’Ambiente alla Società Stretto di Messina in merito al progetto del Ponte “sono assolutamente congrue, per l’entità e complessità dell’Opera e per le relative interazioni con il territorio e le varie componenti ambientali”. Lo ha detto all’ANSA l’ad della società, Pietro Ciucci.

“La Società ha da sempre investito sull’ambiente – ha aggiunto Ciucci – e anche in questa fase di ripresa del progetto sarà profuso ogni sforzo per ridurre al minimo gli impatti dell’opera e per garantire che la stessa sia occasione di valorizzazione dei territori e delle componenti ambientali.

Nei 30 giorni previsti dal procedimento, la Stretto di Messina, insieme a Eurolink, predisporrà tutte le integrazioni e chiarimenti richiesti”.