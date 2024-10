Espropri Ponte sullo Stretto, Caminiti: ‘No ad azioni di forza. Si valuti caso per caso’

Ponte sullo Stretto e questione espropri. Tra Villa San Giovani e Messina sono tremila circa gli avvisi che saranno pubblicati nei prossimi giorni sui quotidiani a tiratura nazionale per anticipare la dichiarazione di pubblica utilità, successiva solo ad una eventuale approvazione del Cipes.

A Villa San Giovanni le famiglie che dovranno abbandonare la propria casa sono circa 150. Centinaia di persone vedranno pubblicato il proprio nome sul giornale e vivranno per la terza volta un vero e proprio incubo.

Su 150 abitazioni ci sono circa 50 prime case. Le altre sono seconde case o abitazioni affittate, parliamo della parte più bella, della zona paesaggistica che si affaccia sul mare.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Il sindaco di Villa San Giovanni Caminiti invita poi il Governo a dialogare con i cittadini e le istituzioni locali, valutando ogni singolo caso.

“Stiamo valutando in questo momento la firma dell’accordo che vede coinvolta ‘Stretto di Messina‘, i due Comuni e l’unione dei piccoli proprietari immobiliari. E’ questo il tema che abbiamo affrontato con il dott. Ciucci ma non è immaginabile che si possa fare un azione di forza in un cantiere come il Ponte sullo Stretto. Questo vorrebbe dire dichiarare il secondo fallimento dello Stato – continua il sindaco Caminiti – Non dobbiamo nemmeno immaginare ad un’azione di forza o ad un cantiere che si apra con i presidi delle forze dell’ordine perchè altrimenti vuol dire che abbiamo fallito noi come istituzioni locali ma soprattutto vorrebbe dire il fallimento dello Stato. Non tutti i cittadini avranno la possibilità economica di farsi affiancare da avvocati o ingegneri per anni. Quindi dobbiamo garantire presupposti minimi e di pari equità di trattamento e per tutti dobbiamo trovare un accordo”.