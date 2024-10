Ponte sullo Stretto, Sofo (FDI): ‘Apertura UE ottima notizia’

“L’apertura manifestata dal commissario europeo ai trasporti Adina Valean al ministro Matteo Salvini in merito al sostengo da parte dell’Unione Europea per la realizzazione del Ponte sullo Stretto è un’ottima notizia. Proprio pochi giorni fa come delegazione europea di Fratelli d’Italia avevamo scritto al Commissario Valean e al Presidente Ursula Von Der Leyen per chiedere che quest’infrastruttura sia inserita all’interno della rete di trasporti transeuropea TEN-T, così da poter accedere ai finanziamenti comunitari e soprattutto essere pensata e realizzata non come cattedrale nel deserto bensì come snodo fondamentale dello sviluppo infrastrutturale complessivo del Meridione italiano. Con questa apertura da parte della Commissione europea, dopo anni di chiacchiere finalmente grazie al Governo Meloni lo sviluppo della metà bassa della nostra Nazione può diventare realtà”.