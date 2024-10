Ponte sullo Stretto, il Pd di Villa: “Punto di non ritorno. Si fermi tutto subito”

Ponte sullo Stretto, attraverso il seguente comunicato, il circolo Pd di Villa San Giovanni continua a ribadirsi contrario rispetto all’opera.

Il “punto di non ritorno” per Ciucci – lo ha detto recentemente a Villa e a Messina, dettando ai sindaci il “timing” dell’Opera – e’ l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPESS. Per lui il lavoro finisce lì. Perché?

Perché da quel momento il progetto diverra’ un progetto di “Stato”, scatterà la dichiarazione di pubblica utilità per gli espropri, l’impresa esecutrice dei lavori potrà vantare il diritto al risarcimento in caso di blocco dell’Opera.

Leggi anche

Il Pd di Villa: “Si fermi ora l’iter”