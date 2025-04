Ponte sullo Stretto, per Salvini incrementerà il lavoro in Sicilia e Calabria

“Il Ponte sullo Stretto, i cui cantieri apriranno a breve, sarà una rivoluzione positiva, con almeno 120.000 nuovi posti di lavoro che garantiranno, per anni, sviluppo e benessere da Sud a Nord”.

Così il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato gli ultimi dati Eurostat sull’occupazione regionale in Sicilia e in Calabria, evidenziando come questa infrastruttura strategica possa rappresentare una significativa opportunità di lavoro, crescita economica e sviluppo per questi territori.