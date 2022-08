Elezioni, torna il ponte sullo Stretto. Salvini: 'Potrà essere realtà'

Le elezioni sono in vista e, come per magia, riappare anche lui: il Ponte sullo Stretto.

A parlarne in tv, a Zona Bianca, è stato Matteo Salvini. La maxi infrastruttura che collegherebbe le città di Reggio Calabria e Messina è divenuta negli anni, una sorta di "trucco", come il coniglio dal cappello, da tirar fuori quando la chiamata alle urne si fa vicina.

Da anni la politica ne discute, illudendo i cittadini su realizzazione e tempistiche, l'unica certezza è che, ogni volta che l'argomento è stato aperto, è finito poi con un nulla di fatto.

Ponte sullo Stretto ne parla Salvini a 'Zona Bianca'

Ospite del programma di Rete 4 il leader della Lega ha parlato dell'opera che, se realizzata, potrebbe rappresentare un volano di sviluppo non solo per Calabria e Sicilia, ma per l'intero Stivale.