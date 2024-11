Ponte sullo Stretto, il sindaco Biasi: ‘Eurolink saprà azzerare il terrorismo psicologico delle sinistre’

«Il rilascio della Valutazione di impatto ambientale positiva e la conferma che la Commissione Europea potrà cofinanziare il progetto esecutivo consolidano in maniera indubitabile la base tecnica e finanziaria su cui Cipess poggerà le sue imminenti determinazioni definitive per l’avvio della fase realizzativa del Ponte sullo Stretto nei primi mesi del 2025», sostiene il sindaco di Taurianova, Roy Biasi , all’indomani del via libera al progetto definitivo fornito dalla commissione tecnica incaricata dal Ministero dell’Ambiente.

«Considero il coro di voci che in maniera strumentale si è alzato per enfatizzare le prescrizioni indicate dall’organismo – prosegue il primo cittadino del comune calabrese – nient’altro che l’ennesima prova di quel terrorismo psicologico a cui le sinistre si sono dedicate per tentare in tutti i modi di negare quanto la scienza e l’UE, invece, considerano non solo fattibile ma anche economicamente utile per realizzare finalmente il corridoio tra Helsinki e Palermo, togliendo definitivamente dalla marginalità i trasporti di Calabria e Sicilia.