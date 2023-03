Ponte sullo Stretto, Staine: 'Per la Calabria una grande opportunità'

“Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. Si tratta di un risultato importante raggiunto dalla Lega che rappresenterà per la Calabria una grande opportunità di sviluppo e avrà una ricaduta positiva sull’economia locale. Le opere pubbliche, infatti, costituiscono un pilastro fondamentale per il rilancio dei territori.

Finalmente il Mezzogiorno, in particolare Sicilia e Calabria, potrà mettersi in pari con il resto del Paese e recuperare un ritardo infrastrutturale non più tollerabile.

Ringrazio il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per l’impegno profuso nella realizzazione di questa grande opera strategica per l’intero Paese, che sarà finalmente collegato nella sua interezza”.