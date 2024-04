Ponte sullo Stretto, il viceministro Rixi: "Chi dice che non va fatto per la mafia non ama il Sud"

"Bisogna che tutto il paese cresca, e per far questo le infrastrutture sono fondamentali"

Oggi chi dice che un’opera del genere non va fatta, perché c’è il rischio di infiltrazioni mafiose, lo dice semplicemente perché non ama il Mezzogiorno d’Italia. Perché ritiene che quest’area non si debba sviluppare”.

Lo ha detto il vice ministro alle Infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi, concludendo, in collegamento da Roma, il Forum promosso dai Distretto 2012 della Calabria, e 2110 di Sicilia e Malta, “Il Ponte del Mediterraneo”.

“Noi crediamo – ha aggiunto – che il nostro paese oggi debba invece rincorrere il progresso, lavorare per lasciare alle future generazioni un benessere che altrimenti rischiamo di perdere. Non si può più fare con una o due Regioni a livello nazionale. Bisogna che tutto il paese cresca, e per far questo le infrastrutture sono fondamentali”.

Ponte, le parole di Rixi