Ponte sullo Stretto...e non solo. Le opere compensative, accessorie e connesse previste

Sbagliato pensare al Ponte sullo Stretto come ad una cattedrale nel deserto. Come già emerso e chiarito diverse volte in questi anni, la costruzione della grande opera prevede una serie di interventi che faranno da cornice al Ponte sullo Stretto e rafforzeranno tutto il sistema di mobilità e infrastrutture di Calabria e Sicilia.

Il grosso del progetto del Ponte infatti, forse non è ancora del tutto chiaro ai cittadini, include opere “a terra” per rivoluzionare i territori. La struttura costa 4,5 miliardi di euro, ma il progetto è da oltre miliardi 12 complessivi.

Di seguito una lista più dettagliata delle opere, pubblicata dalla pagina Fb Ponte sullo Stretto di Messina.

Opere compensative Messina

• Area Integrata dello Stretto – PIANIFICAZIONE

• Interventi attuativi Piano Particolareggiato Porto-Tremestieri

• Piano Particolareggiato Capo Peloro

• Sistema Fognario Tono-Capo Peloro

• Trattamento acque meteoriche verso lago Ganzirri

• Rinaturalizzazione e ripascimento dei litorali

• Adeguamento e riqualificazione Panoramica dello Stretto

• Variante Faro Sup. direzione Tono (By-pass dell’abitato di Faro Superiore)

• Aree attrezzate di Protezione Civile

• Completamento copertura torrente Papardo (lato monte e lato valle)

• Via del Mare

Opere compensative Calabria

CAMPO CALABRO

• Ampliamento della viabilità

• Valorizzazione dei Forti Siacci, Poggio Pignatelli e Matiniti

• Riqualificazione e valorizzazione del centro storico

• Realizzazione aree verdi per il Centro Urbano

• Centro civico e polo sportivo

VILLA S. GIOVANNI

• Depuratore Zona Sud

• Piano per la Mobilità e l’Ambiente

• Riorganizzazione e funzionalizzazione rete fognaria

• Messa a norma impianto di illuminazione e integrazione organi illuminanti

• Opere di captazione e sistemazione reti idriche e centro gestione e telecomando

• Interventi mirati alla creazione di una viabilità alternativa di circonvallazione complanare alla viabilità attuale e congruente con le opere di collegamento e servizio al ponte

• Centro Direzionale e Servizi

• Depuratore Zona Nord

• Messa a norma impianto di illuminazione e integrazione organi illuminanti

• Opere di captazione e sistemazione reti idriche e centro gestione e telecomando

• Piano di recupero urbano di Villa Centro

Opere connesse

⁃ Raccordo con la rete autostradale siciliana e calabrese e relativi svincoli

⁃ Raccordo con la rete ferroviaria siciliana e calabrese

⁃ Nuova stazione ferroviaria passante a Gazzi

⁃ Posto di manutenzione ferroviaria

⁃ Area Direzionale in Calabria

⁃ Nuove stazioni metropolitane: Europa, Annunziata e Papardo

⁃ Area esazione

Opere accessorie

Sono tutte quelle opere previste per migliorare la fruizione dei luoghi dove è stato realizzato il Ponte da parte dei messinesi/calabresi come, per esempio:

⁃ L’area sottostante la torre siciliana e calabrese

⁃ L’area dei blocchi di ancoraggio con la realizzazione di campetti di calcio o per le attività sportive in generale

⁃ L’esterno delle tre nuove stazioni metropolitane: Europa, Annunziata e Papardo

⁃ Centro Direzionale in Calabria