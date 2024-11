PorpatimaTrekking: domenica 16 marzo il suggestivo percorso da Staiti a Monte Cerasìa

Il percorso, a piedi, su facile sentiero e alla portata di tutti partirà dall’area pic-nic “Falcò” (circa 2 km dopo il borgo di Staiti) tra fitti boschi di leccio, querce secolari e suggestivi scorci panoramici per raggiungere la vetta di Monte Cerasìa, eccezionale punto panoramico dove è possibile spaziare per 360° e ammirare: le vette meridionali d’Aspromonte, la costa Jonica, il borgo di Bova, la rocca di Pentedattilo e sullo sfondo l’Etna con la costa siciliana.Ritorno all’area pic-nic e consumazione dello spuntino a sacco: ogni partecipante può liberamente portare qualcosa da mangiare e/o bere da condividere con il gruppo.Al rientro possibilità di visita del borgo di Staiti e ai ruderi dell’antica Abbazia di Tridetti.Escursione di straordinaria valenza naturalistica e paesaggistica che permetterà di osservare e ammirare con nuovi occhi quello che di bello e interessante è in grado di darci l’Aspromonte: un territorio intatto, fatto di importanti richiami storici e di una natura incontaminata.Kalò Porpatima / Buona CamminataNotizie Logistiche: Ritrovo ore 08,45 P.zza Municipio Bova Marina/ore 9,00 bivio Brancaleone -RazzàDifficoltà: E (Escursionistico) – Percorso: 5,5 km ad anello – Dislivello: circa 190 m –Durata: 2,30 ore circa.Come partecipare: prenotare o dare conferma entro giovedì 13 marzo.L’escursione si farà solo al raggiungimento di min 8 partecipanti.Costo: 3 euro Ogni partecipante è chiamato a sottoscrivere la liberatoria sulla responsabilità dell’evento.L’attività è curata e organizzata da PorpatimaTrekking di Pasquale Callea (Guida Turistica Ambientale)e-mail: porpatimatrekking@libero.it – sito: porpatimatrekking.altervista.org – pagefacebook: PorpatimaTrekking