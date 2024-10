Portici-LFA Reggio Calabria: la probabile formazione amaranto

Quello che ci si chiede è come la LFA Reggio Calabria uscirà da questo ciclo incredibile di partite ravvicinate, costretta da un calendario che ha raggruppato ben nove gare in trenta giorni. Sarebbe stato faticoso per una squadra in condizioni di normalità, figurarsi per chi ha iniziato con notevole ritardo e senza una adeguata preparazione. Insieme a questo diventa una necessità assoluta riuscire a fare punti per non staccarsi troppo dalle zone più alte della classifica e quindi riuscire a dare un senso alla stagione per non rischiare di disputare un campionato anonimo.

Dopo la sconfitta interna con la capolista Siracusa, gli amaranto scenderanno in campo questo pomeriggio in quel di Portici. Mister Trocini sta pensando a delle modifiche nello schieramento iniziale, dovendo sempre rispettare quelle che sono le regole degli Under.

Leggi anche

La probabile formazione amaranto

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez; Parodi, Ingegneri, Zanchi, Cham; Barillà, Salandria, Zucco; Provazza, Coppola, Altamura. Allenatore: Trocini