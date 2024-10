‘GOM di Reggio al collasso’: la denuncia del consigliere Giannetta

“Gom al collasso. Rimasti solo 7 posti letto in rianimazione”.

È quanto denuncia il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Possiamo risolvere la crisi con la dotazione urgente e in via straordinaria di medici e infermieri. Una richiesta rimasta inascoltata da parte del commissario generale Cotticelli – evidentemente assorbito dalle dimissioni non ancora ritirate ma neanche accettate dal Governo – che ha costretto il responsabile sanitario del presidio Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, Antonino Verduci, a rivolgersi al Prefetto di Reggio Calabria. Quest’ultimo, dimostrando alto senso di responsabilità ha immediatamente accolto la richiesta, incontrando la dirigenza sanitaria in via d’urgenza questa mattina”.

Giannetta dichiara ancora:

“Il Gom è in grado da subito di recuperare ulteriori 50 posti letto, se necessari, ma non può procedere per carenza di personale. Una situazione estrema che necessita – argomenta il consigliere regionale di Forza Italia – di una soluzione di natura straordinaria come lo è la crisi pandemica che stiamo attraversando”.

Giannetta conclude: