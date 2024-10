La Reggina torna alla vittoria, tre punti d’oro in cassaforte

Vittoria esterna di notevole importanza per gli uomini di Toscano, che tornano momentaneamente a +10 dal Bari

Termina sul punteggio di 0-2 in favore della Reggina, il match disputato in quel di Potenza tra gli amaranto ed il Picerno. Una rete per tempo consente alla “banda” di Mimmo Toscano di ritornare al successo dopo lo scivolone casalingo contro il Monopoli.

LE SCELTE DEI DUE TECNICI

Mister Giacomarro manda in campo il Potenza con il conseueto 3-5-2. Davanti alla porta difesa da Pane, si schiera il trittico formato da Fontana, Ferrani (ex del match) e Lorenzini. In mezzo al campo agiranno Kosovan, Vrdoljak e Romizi supportati dalle corsie esterne Melli e Guerra. Il tandem offensivo è composto da Esposito e Santaniello.

La Reggina di Toscano presenta numerose soprese nel solito 3-4-1-2. Loiacono, Gasparetto e Rossi blinderanno la porta di Guarna. Nel ruolo di mediani ecco Nielsen e Bianchi. Sugli esterni Garufo e Liotti (preferito a Rubin). Nel ruolo di trequartista si rivede Paolucci, il quale agirà alle spalle di Denis e Rivas.

PRIMO TEMPO

Pronti via e la Reggina passa in vantaggio. Dopo 6 minuti di gioco conditi dal possesso palla, gli amaranto sono bravi a sfondare dalla sinistra con Rivas, abile a cercare e trovare con un filtrante rasoterra la corrente Paolucci che dal cuore dell’area di rigore trafigge Pane.

Un paio di minuti dopo un brivido corre lungo la schiena degli amaranto: un calcio di punizione calciato da Vrdoljak trova la testa di Ferrani sul secondo palo. Pallone per fortuna degli ospiti che termina a lato.

Al minuto 12 Esposito ci ha provato con un destro dai 25 metri. Tiro potente deviato in angolo da un calciatore amaranto.

Quindici minuti sul cronometro e amaranto vicini al raddoppio con Rivas, che ci ha provato dall’interno dell’area di rigore con un sinistro a giro. Si oppone Pane che con un tuffo manda in angolo.

Ad un paio di minuti dal trentesimo, a seguito di un’azione tutta di prima ed al volo da parte della Reggina, ci ha provato Garufo con il mancino: tiro smorzato ed intercettato da Ferrani, abile a liberare.

Alla mezz’ora ancora Paolucci mette paura a Pane con una conclusione dalla distanza. L’estremo difensore rossoblù si distende e respinge a lato.

Tre minuti dopo Santaniello aveva trafitto Guarna con un imperioso stacco di testa a seguito di un cross proveniente dalla sinistra. Vanifica tutto il direttore di gara con la segnalazione di offside.

Poco dopo ci prova ancora il Picerno con Kosovan. Il suo mancino termina di poco a lato della porta difesa da Guarna. Rischia parecchio la Reggina.

Al quarantesimo ancora Santaniello a scaldare i guanti a Guarna. L’attaccante padrone di casa ci prova in acrobazia a seguito di un cross proveniente sempre dalla corsia mancina. Tiro centrale. Sul ribaltamento di fronte ci ha provato la Reggina con Rivas, di testa. A seguito di un cross di Nielsen la conclusione del calciatore di proprietà dell’Inter termina di poco a lato a Pane battuto.

Al termine di un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi con Reggina in vantaggio.

SECONDO TEMPO

A tre minuti dall’inizio della ripresa ci ha provato Bianchi con un mancino a girare: tiro abbondantemente a lato. Sul ribaltamento di fronte doppia occasione per il Picerno: Kosovan prima e Santaniello poi hanno messo paura alla retroguardia della Reggina con due conclusioni, rispettivamente murata e a lato.

Al minuto cinquantacinque ancora Santaniello a tentare la girata dal cuore dell’area per cercare la rete del pareggio. Mura Gasparetto.

A trenta minuti dal termine una fiammata di Denis per poco non causa il raddoppio amaranto. Il Tanque prova a sfondare sulla corsia mancina, calciando verso la porta. Pane fa buona guardia e coprendo il primo palo lascia sfilare a lato il pallone.

Quattro minuti dopo ci ha provato Nappello dai 30 metri. Tiro velleitario.

A testa bassa il Picerno, che quattro minuti dopo ci prova con Kosovan. Tiro murato da Bianchi.

Ancora padroni di casa pericolosi a venti dal termine: Esposito con il mancino colpisce male il pallone e spara alto da buona posizione.

Al settantacinquesimo ci ha provato Sarao dopo un filtrante di Bellomo. Tiro debole abilmente intercettato da Pane. Viene espulso in contemporanea per proteste Mimmo Toscano.

Vicinissimo Esposito al pareggio al minuto ottanta. Tenta il colpo di genio con un tiro a giro con il destro, conclusione che fa la barba al palo.

Ad otto minuti dal termine Pane risponde presente su Bellomo, che dal limite dell’area aveva lasciato partire un tiro potente e angolato. Sul corner si rende pericoloso Sarao, che non trova la porta di testa per una questione di centimetri.

A tre minuti dal termine chiude i conti la Reggina con il raddoppio di Sarao: Bianchi mette in mezzo un pallone che Rivas lascia scorrere, movimento da attaccante vero per l’ex Cesena bravo anche a trafiggere l’estremo difensore.

Termina dopo cinque minuti di recupero di controllo il match in quel di Potenza. Vittoria esterna importante degli uomini di Mimmo Toscano, che allungano momentaneamente sul Bari, impegnato domani sera in quel di Catanzaro. Paolucci prima e Sarao allo scadere archiviano dunque la pratica Picerno.