Pranzo dell’Epifania? Ecco l’offerta dell’agriturismo Kalos Jero

Il locale situato alle porte del borgo antico di Bova torna a deliziarvi con le sue numerose bontà!

L’agriturismo, immerso nel verde, da cui è possibile godere di un panorama mozzafiato presenta il gustoso “Pranzo dell’Epifania“.

Il Kalos Jero pensa sia a grandi che piccini; i primi potranno gustare un menù che comprende numerosi piatti al sapore di Calabria.

Antipasto della casa, maccheroni al ragù di salsiccia e funghi, strozzapreti in crema di zucca e pancetta, costata e salsiccia di maiale al forno, involtini di vitello, insalata mista e frutta di stagione. E l’immancabile dolce, il tiramisù al bergamotto accompagnato da caffè o liquore.

I più piccoli invece potranno gustare i piatti che più prediligono, quindi pasta al sugo, cotoletta e patatine, frutta e gelato.

Dalle ore 12:00 del 6 gennaio l’agriturismo di Bova comincerà a sfornare del pane caldo tradizionale che accompagnerà il vostro pranzo della befana.

Grazie alla sua posizione il Kalos Jero potrebbe divenire lo scenario perfetto per una giornata innevata. Tutti coloro i quali si recheranno a Bova inoltre potranno visitare il vicino borgo in cui sono ancora presenti le luminarie di Natale.

Il Kalos Jero si trova in Via Campo n.5, Bova. Per info e prenotazione è possibile telefonare al numero 3663582213 o consultare la pagina Facebook.