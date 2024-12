Natale al Pilone by RARE: una location da sogno

Quando pensiamo al Natale, immaginiamo momenti di gioia condivisa, tavole imbandite e il calore di un’atmosfera unica. Non c’è nulla di più importante, in questo periodo dell’anno, che scegliere il luogo perfetto per vivere questi momenti speciali. E il Pilone by Rare, immerso nella suggestiva cornice di Santa Trada, rappresenta la scelta ideale per chi desidera unire il piacere della buona cucina a una location di incomparabile bellezza.

Con la sua vista mozzafiato sullo Stretto di Messina, il Pilone by Rare offre non solo un panorama da sogno, ma anche un servizio impeccabile e una proposta gastronomica di altissima qualità. Il ristorante e pizzeria (anche senza glutine), aperto tutti i giorni, è pronto ad accogliere i suoi ospiti con un’attenzione ai dettagli che renderà ogni occasione indimenticabile.

Eventi Natalizi da Non Perdere

Il pranzo di Natale

Il giorno di Natale è il momento per eccellenza dedicato alla famiglia, e al Pilone by Rare tutto è pensato per rendere questa occasione straordinaria. Il menu natalizio, un vero viaggio tra tradizione e creatività, offre piatti che combinano i sapori autentici della cucina calabrese con tocchi di innovazione. Gli ospiti saranno accolti in un’atmosfera calda e raffinata, dove ogni dettaglio – dalla qualità degli ingredienti al servizio impeccabile – contribuisce a creare un’esperienza culinaria memorabile. Questo pranzo non è solo un pasto, ma un momento di condivisione e gioia in un contesto unico.

Christmas Party

Per chi desidera proseguire i festeggiamenti dopo il pranzo, il Pilone by Rare si trasforma in un luogo di divertimento e musica con il suo esclusivo Christmas Party 2024. Il tema della serata, “Vacanze di Natale 90”, promette un’atmosfera vivace e nostalgica, con musica e intrattenimento che riportano agli anni d’oro del divertimento. Un’occasione imperdibile per vivere una notte magica in compagnia, ballando e brindando fino a tarda notte.

Il cenone di Capodanno

L’ultimo giorno dell’anno merita di essere celebrato con stile, e il Cenone di Capodanno al Pilone by Rare è la scelta ideale. La serata si aprirà con un menu ricercato e sofisticato, che porterà gli ospiti a scoprire un mondo di sapori prelibati, accompagnati dai migliori vini.

Ma non è tutto: la notte proseguirà con musica dal vivo, piano bar e DJ set, per accogliere il 2024 in un’atmosfera di festa ed eleganza. Una serata pensata per regalare emozioni e divertimento fino alle prime luci dell’alba.

Pranzi della domenica: un appuntamento fisso

Per chi desidera vivere un’esperienza culinaria speciale anche durante il resto delle festività, ogni domenica il Pilone by Rare propone un pranzo completo a soli 35 euro, bevande incluse. Un’opportunità per gustare piatti autentici in un ambiente rilassante e accogliente, perfetto per riunire la famiglia o trascorrere momenti di qualità con gli amici.

Una location da sogno

Oltre alla qualità della cucina, il Pilone by Rare incanta per la sua posizione unica. Situato a pochi minuti dall’uscita autostradale di Villa San Giovanni, il locale offre una vista panoramica impareggiabile sullo Stretto di Messina, regalando tramonti che lasciano senza fiato. L’ambiente elegante, l’attenzione ai dettagli e il servizio impeccabile completano un’esperienza che saprà conquistare anche i clienti più esigenti.

Prenota ora e regalati emozioni

Perché accontentarsi quando puoi vivere un Natale e un Capodanno all’insegna della bellezza, del gusto e della convivialità? Non perdere l’occasione di trascorrere le tue festività al Pilone by Rare, dove ogni momento si trasforma in un ricordo speciale. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 329 430 7912 o visita il ristorante a Borgo Santa Trada, Villa San Giovanni n. 30 (RC).

Trasforma le tue festività in un ricordo indelebile: al Pilone by Rare, ogni momento diventa speciale.

