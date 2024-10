Praticò: ‘La Reggina merita maggiori attenzioni. Mezavilla mai fuori rosa’

A qualche giorno dalla sfida con il Trapani, i colleghi di Gazzetta del Sud hanno sentito il presidente Mimmo Praticò che parla del momento della sua squadra, di Mezavilla, del pubblico e dell’astinenza di Bianchimano: “Andrea si sta sacrificando e spesso retrocede per aiutare in fase di copertura. Spero possa sbloccarsi in questo 2018, è un calciatore importante che quando è in giornata riesce a fare la differenza. Sono un suo estimatore e non potrebbe essere diversamente.

Il Trapani ha in rosa calciatori di categoria superiore. Dovremo stare particolarmente attenti, ma mi piacerebbe che tornassimo alla vittoria, i tre punti ci consentirebbero di allontanarci dalla zona play out.

Questa squadra merita maggiori attenzioni per il percorso che sta facendo, vorrei vedere più pubblico allo stadio, siamo in serie positiva da sei turni, qualcosa di buono lo stiamo facendo.

Mezavilla? Mai messo fuori rosa, Adriano è un nostro calciatore che tornerà sicuramente utile, ha esperienza e se il mister lo riterrà opportuno lo farà giocare. Per raggiungere l’obiettivo c’è bisogno di tutti”.