Praticò: “La Reggina oggi ha 1500 tifosi”. Branca: “Mi aspettavo questi numeri? Si, ma…”

A margine della conferenza stampa del direttore sportivo Massimo Taibi, hanno parlato anche il presidente del club Mimmo Praticó: “Come tutti sappiamo il calciomercato ha chiuso il 31 agosto e siamo qui per fare un sunto delle operazioni portare avanti in questa lunga campagna acquisti. Ho l’obbligo di ringraziare il Direttore Taibi che ha ricostruito la squadra, riuscendo a creare un parco giocatori, optando per la politica dei contratti pluriennali. Saremo tutti impegnati a far bene, cercando di migliorare il risultato ottenuto nei 3 anni scorso. Il nostro impegno sarà continuo e totale, per dare un’immagine positiva di questo club.

Presentazione a Taurianova? Siamo stati invitati, superfluo aggiungere altro. Mi sento di dire oggi che la Reggina abbia 1500 tifosi (le cifre della campagna abbonamenti, ndr) su una popolazione di 180mila abitanti. Anche se è oggetto di discussione di molte più persone”.

Sulle cifre della campagna abbonamenti si è poi anche espresso Giusva Branca: “L’anno scorso il numero era di 2200 tessere, ma a fine campionato in 800 non venivano. I numeri sono quelli che mi aspettavo, spero che cresca quello dei biglietti di settimana in settimana”.