Lungo intervento del presidente Mimmo Praticò, ospite della trasmissione “Reggina Stadio”, in onda su Radio Antenna Febea, questi alcuni passaggi: “Il Lecce nelle ultime gare non ha saputo sfruttare turni favorevoli. Verrà qui a giocarsi la partita della vita perché dopo gli investimenti fatti vuole a tutti i costi la serie B. Giocheremo undici contro undici, la determinazione e la buona volontà possono fare la differenza.

Ognuno di noi in qualunque occasione ritengo debba impegnarsi per riuscire a far ben figurare la nostra città. Mi auguro di riuscirci e mi comporto in un determinato modo per raggiungere questo obiettivo, i miei tantissimi anni al servizio dello sport dimostrano che mi sono mosso sempre in questo senso.

La partita della vita e gli isterismi da evitare

Ci sono partite di calcio in cui ci si gioca la vita sportiva, la stagione intera, tutto quello che si è speso per il raggiungimento degli obiettivi, si arriva ad isterismi e non solo dalle nostre parti, non condivisibili ma che purtroppo succedono, facciamo tesoro di questo con la speranza che non succeda più.

I calciatori avvertono un forte senso di appartenenza e tutti vogliono dare tutto e quando un gruppo è unito i risultati si possono raggiungere. Quello che mi spinge ad andare avanti è la passione, l’orgoglio di farlo, il sentimento. Quando sei il presidente di una società come la Reggina ti senti in obbligo di portare avanti la causa.

Interessati all’acquisto della Reggina? Dovresti chiederlo a chi mette in giro queste voci. A me piace valutare e ragionare su quello che vedo con i miei occhi e sento con le mie orecchie, a prova di riscontro anche pubblico tutte queste voci sono infondate. Da me non si è presentato nessuno.

Negli anni mi sono sempre vantato di non avere avuto nemici, mi sono accorto che negli ultimi tempi le cose sono cambiate, se ne sono creati diversi e questo mi dispiace, sono stato sempre al servizio della gente, determinati comportamenti non li ritengo dignitosi, fuori da questa città ho riscontri esattamente opposti e mi chiedo: siamo tifosi della Reggina o di altri interessi? Bisogna sempre guardare le persone negli occhi, non accetto la cattiveria personale, l’aggressività”.