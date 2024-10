Le precisazioni del presidente del Lamezia Saladini, sull’interesse verso la Reggina

In questi mesi si è parlato seppur in maniera non esplicita di un possibile coinvolgimento del presidente del Lamezia Terme Felice Saladini a supporto della Reggina. Nel corso della lunga conferenza stampa ultima del massimo dirigente, a precisa domanda così ha risposto: “Nulla di vero, assolutamente. Il mio progetto è a Lamezia Terme, anche se ho avuto tante richieste e avvicinamenti, ma non prendo in considerazione nulla perchè il mio unico obiettivo è quello di riportare il Lamezia tra i professionisti“.