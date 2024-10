Premiata una lady chef calabrese al Festival degli chef di Assisi – FOTO

Un’altra fantastica notizia per chiudere in modo strepitoso un anno davvero stellare per gli chef calabresi, con l’importante riconoscimento assegnato alla responsabile dei giovani chef della Calabria per la Federazione Italiana Cuochi, Denisia Congi, premiata al Chef Awards nel corso della Celebrity Nights del Festival degli Chef, che si tiene nella splendida cittadina di Assisi (PG) all’interno di un programma di tre giorni dedicato all’alta cucina, con molteplici iniziative all’insegna del gusto. La giovanissima e talentuosa cuoca di San Giovanni in Fiore è stata valutata tra i primi migliori 100 chef italiani da una selezionatissima giuria.

Peraltro, per la prima volta, in questa edizione 2019 del Festival, anche il web e i social hanno concorso nella scelta degli chef dei migliori ristoranti italiani: un riconoscimento pubblico oggettivo, basato su un nuovo concetto di votazione, con una selezione rigida di web reputation, curata secondo la guida digitale Chef Awards – Gastroranking.

Sul palcoscenico, insieme alla giovane Denisia e agli altri Best 100 Chefs Restaurants, veri protagonisti della serata e della manifestazione, sono saliti gli esponenti delle più importanti aziende del settore Food e Digitale d’Italia.

L’evento si basa su un’analisi al 31 dicembre di ogni anno di 1070 ristoranti selezionati, che concorrono al titolo di Chef Awards: di questi, solo 100 ricevono il prestigioso premio di riconoscimento.

“È stata una bellissima notizia – ha affermato a caldo la bravissima lady chef Denisia Congi -, che giunge dopo tante rinunce e dopo tanti sacrifici in cucina e negli ambiti in cui mi sono formata: sono queste le più grandi soddisfazioni per chi lavora con passione e ama ciò che fa. Momenti di vera gioia, per i quali impiego la maggior parte del mio tempo, della mia forza e della mia energia. Voglio che questo premio serva a dare maggiore impulso al valore del lavoro di tutta la categoria, sempre impegnata nella promozione enogastronomica locale e regionale e verso la forza impareggiabile di un territorio impregnato di storia e tradizioni, soprattutto nell’arte culinaria”.

Grande soddisfazione per il premio ricevuto dalla giovane Responsabile Giovani Chef Calabria per la FIC è stata espressa dal Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Calabria, Carmelo Fabbricatore.