Anassilaos Mimosa 2023, i nomi delle donne premiate

Si terrà mercoledì 8 marzo con inizio alle ore 17,00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Reggio Calabria la 28^ edizione del Premio Anassilaos Mimosa a personalità “al femminile” del lavoro, delle arti, della cultura, dello sport, del volontariato, della scuola, del giornalismo promosso dalla Sezione Donna “Emanuela Loi” dell’Associazione Culturale Anassilaos.

Il Premio, che si avvale del Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e di quello della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, offre uno spaccato della società civile “al femminile” della società calabrese reggina, di donne impegnate nei più diversi campi di attività nei quali riescono a dare un contributo notevole allo sviluppo complessivo della società.

Il Premio Polis “per la difesa dell’ordine e della sicurezza dei cittadini” viene conferito a:

Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Maria Grazia Milli, Capo di Gabinetto della Questura di Reggio Calabria; Primo Dirigente della Polizia di Stato Dott.ssa Alessandra Oliverio, Dirigente del V Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria; Sottotenente di Vascello Beatrice Carluccio , Ufficiale addetto al Reparto Operativo della Direzione Marittima di Reggio Calabria; Maresciallo Capo dell’Arma dei Carabinieri Ivana Maria Mortelliti, in servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale CC di Reggio Calabria; Maresciallo Capo G.d.F. Ilaria Pantalone, Gruppo Guardia di Finanza di Reggio Calabria; Maresciallo Ordinario G.d.F. Michela Cioffi, Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria della Guardia di Finanza di Reggio Calabria; Carabiniere Martina Villaggio, in servizio presso Il Comando Tenenza Carabinieri di Rosarno. Ancora Premio Polis alla Dott.ssa Claudia Cimino, Direttore Regionale Campania e Direttore Regionale Calabria ad interim dell’’Agenzia delle Entrate “per l’impegno volto a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale e ad offrire ai cittadini (contribuenti e utenti) ogni forma di assistenza”; all’Avv. Maria Stefania Lauria, Segretario generale e Direttore generale del Consiglio Regionale della Calabria “per l’impegno profuso in seno al Consesso legislativo della Calabria con acribia e profondo senso delle istituzioni al fine di rendere pieno l’esercizio dei diritti da parte dei cittadini”; alla Dott.ssa Teresa Cozzolino, Direttore Filiale Poste Italiane di Reggio Calabria “per l’impegno costante volto a dare valore al territorio nel rispetto della capillare e tradizionale presenza di Poste nei centri del Reggino, non disgiunto da una particolare attenzione all’innovazione nei servizi finanziari e assicurativi, nei sistemi di pagamento e nella telefonia, allo scopo di incidere nel tessuto economico, sociale e produttivo della Comunità”; alla Dott.ssa Maria Morabito, Dirigente Scolastico dell’I.C. Vitrioli Principe di Piemonte “per l’impegno volto a fare della scuola uno spazio sereno e collaborativo, estraneo a ogni forma di discriminazione e di emarginazione, nel quale si preparano i giovani alla responsabilità d’essere i cittadini di domani”.

Premio Polis per il Giornalismo “per l’impegno volto a garantire ai cittadini una corretta e libera informazione quale espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica cercando sempre la verità e raccontando i fatti con obiettività allo scopo di consentire la più ampia conoscenza degli accadimenti relativi al proprio Paese e al territorio” alle giornaliste Dott.ssa Caterina Tripodi, Giornalista della Redazione di Reggio Calabria del Quotidiano del Sud; Dott.ssa Ilda Tripodi, Giornalista della Redazione di Reggio TV Canale 77.Conduttrice del programma culturale Touché; Avv. Giuseppina Maria Caminiti, Giornalista già corrispondente di Gazzetta del Sud e oggi Sindaco di Villa San Giovanni.

Premio Mneme alla Dott.ssa Maria Mallemace, Direttore Archivio di Stato di Reggio Calabria “per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentale e librario del territorio”; Dott.ssa Enza Mallamaci, Assessore Cultura, Aree archeologiche, Beni Storici e Monumentali Comune di Motta San Giovanni “per la tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio”; Dott.ssa Anna Maria Cento “per la ricerca e la valorizzazione del patrimonio etnomusicale del territorio”.

Premio Urbs Rhegina alla Dott.ssa Grazia Maria Santina Pitasi, Responsabile gestione attività teatrali del Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria “per l’impegno, da sempre profuso con dedizione e passione, volto a garantire ai cittadini la piena fruizione della massima istituzione culturale della città di Reggio Calabria”. Premio Architettura all’ Arch. Santina Dattola, Segretario Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Reggio Calabria “per l’impegno, svolto tra insegnamento e professione, volto a trasmettere alle nuove generazioni il significato di architettura e a far conoscere la funzione sociale che essa può svolgere” e all’Arch. Jolanda Milano (alla carriera) “per l’impegno, profuso nel corso degli anni, volto a realizzare con le più aggiornate tecniche costruttive spazi “allo uso de gli huomini” (L. B. Alberti) in armonia con l’ambiente e la storia del territorio”.

Premio Pitagora di Reggio all’artista Elvira Sirio “per la sua complessiva opera scultorea e pittorica, moderna e insieme antica, espressione delle tradizioni artistiche reggine nella quale rivivono e prendono forma i miti di questa terra meravigliosa e pur dolente”.

Premio per l’Attività di Promozione Umana e Sociale alla Dott.ssa Carla Sorgiovanni, Rappresentante Regionale dell’Organizzazione Save the Children Italia “per l’impegno profuso sul territorio a favore dei minori più svantaggiati teso a creare per essi opportunità e condizioni di vita migliori sia attraverso specifici programmi che con azioni di advocacy tramite il dialogo con le istituzioni e le associazioni del terzo settore”; per l’ Attività di Promozione Umana Sociale Educativa a Suor Giuliana Luongo, Direttrice dell’Istituto delle figlie di Maria Ausiliatrice di Reggio Calabria “per l’impegno volto alla cura e alla crescita di generazioni di bambini e ragazzi insegnando i valori della fede, della pace, della solidarietà, del rispetto reciproco, dell’onestà e della giustizia”.

Premio Scienze della Vita (Premio Ippocrate) “per la ricerca scientifica e l’impegno volto a difendere la vita, a tutelare la salute fisica e psichica, ad alleviare la sofferenza” alla Dott.ssa Maria Teresa Fiorillo, Responsabile Laboratorio Analisi Polo Sanitario Reggio Nord e alla Dott.ssa Francesca Desiderata Furfaro, Responsabile dei Centri Vaccinali del Poliambulatorio Sud; Premio Galeno alla Dott.ssa Vittoria Borzumati, Dirigente Farmacista ASP Reggio Calabria e Regione Calabria, Dipartimento Tutela Salute Servizi Socio Sanitari “per l’impegno profuso nel campo delicatissimo della società italiana e calabrese quale il servizio sanitario che l’epidemia di covid 19 ha posto all’attenzione della pubblica opinione evidenziando l’abnegazione dei medici e di quanti hanno con essi cooperato nei più diversi ambiti”.

Premio per la Poesia alla Prof.ssa Carmelisa Nicolò “per riproporre nei suoi versi lo spirito della poesia antica, frutto di “labor limae” e perfetta compresenza di ingenium e ars”.

Premio Una vita per il Diritto all’ Avvocato Ivana Calcopietro, Avvocato cassazionista.

Docente universitario a contratto in Diritto del Lavoro e Diritto processuale Amministrativo “per il complesso delle ricerche nel campo degli studi giuridici e per la professionalità messa al servizio della giustizia e della legalità considerato il rilievo costituzionale e sociale della difesa”.

Premio Una Vita per la Scuola alla Prof.ssa Antonina Elena Beatrice Nucera, Docente di Lettere “da sempre impegnata a far conoscere e tramandare la lingua e la cultura dei Greci di Calabria” e alla Prof.ssa Francesca Zaccone, Docente di Lettere.

Responsabile di Plesso Scolastico I.C. De Amicis-Bolani “per l’impegno volto a trasmettere alle più giovani generazioni di allievi i valori distintivi e fondativi di una società democratica fondata sul rispetto delle leggi, sull’onestà, sulla tolleranza, sulla capacità di ascolto e dialogo”. Premio Una Vita per il Lavoro e i Diritti a Rosa Giulia Melidoni, Segretaria della Lega Sindacato Pensionati CGIL e responsabile dello Sportello Sociale ambito Reggio Calabria nonché del Coordinamento dello Spazio Donna della CGIL e Sindacato Pensionati Area Metropolitana di Reggio Calabria “per l’impegno volto a difendere il lavoro e i diritti dei lavoratori e delle donne attraverso una intensa attività di informazione promossa sul territorio mediante la realizzazione di sportelli sociali finalizzati alla tutela di questi stessi diritti e all’ascolto”.

Premio per l’Arte Figurativa e la Grafica alle artiste Domenica Caridi “per l’impegno culturale e soprattutto artistico promosso nel campo dell’arte contemporanea nel quale ha inserito una lettura attenta, profonda e originale della terra di Calabria e delle sue problematicità”; Alberta Dito “per il complesso della sua attività artistica che spazia dalla ceramica al mosaico, dall’incisione fino alla pittura nella quale, soprattutto, ha trasfuso il suo ricco mondo interiore che si illumina “d’immenso” nella forza dei colori che trasmettono all’osservatore vivissime emozioni”; Angela Polimeni, curatrice della comunicazione grafica del Comune di Reggio Calabria e dei settori dello stesso “per l’impegno volto a tradurre sul piano dell’immediata percezione visiva e della più ampia diffusione contenuti di grafica e comunicazione, sia cartacea che web, relativi al Comune di Reggio Calabria”.

Premio Una Vita per lo Sport infine alla Dott.ssa Rossella Zoccali, Atleta di Karate e Insegnante Tecnico della Fortitudo 1903 di Reggio Calabria “per l’impegno profuso da atleta e insegnante a diffondere anche tra i più giovani i valori dello sport (e del karate): solidarietà, lealtà, rispetto della persona e delle regole, che sono tra i principi fondanti di ogni società”.