Premio Anassilaos Mimosa, i nomi delle donne premiate

Patrocinato dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Reggio Calabria e promosso congiuntamente dallo stesso Consiglio regionale e dalla Associazione Culturale Anassilaos -Sezione Donna “Emanuela Loi” – si terrà mercoledì 8 marzo alle ore 17,30 presso la Sala Monteleone del Consiglio Regionale l’ormai consueto appuntamento con il Premio Anassilaos Mimosa a personalità “al femminile” del mondo delle arti, del lavoro, della cultura e del volontariato, giunto nel 2017 alla sua XXII edizione.

Anche quest’anno numerose le insignite rappresentanti della società “femminile” del reggino e della Calabria, del mondo dell’avvocatura (Gabriella Mollica Luly, Presidente del Consiglio Ordine degli Avvocati di Locri; Concettina Siciliano, Avvocato Cassazionista, P.HD in Diritto Amministrativo, Direttore Scientifico Istituto Italiano Anticorruzione), della scuola (Mariantonia Puntillo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galluppi Collodi Bevacqua” di Reggio Calabria e Concetta Sinicropi, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte” di Melito Porto Salvo); della ricerca e dell’università (Prof.ssa Rosalba Arcuri, Docente di Storia romana presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina ; Dr.ssa Vitale Martina, Psicologa; Prof.ssa Maria Filomena Smorto, Professore incaricato Università di Reggio Calabria “Mediterranea”, Giudice Tributario; Prof.ssa Elisa Vermiglio, Ricercatrice presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria dove insegna Storia Medievale e Storia del mediterraneo medievale); del volontariato e dell’impegno sociale e culturale (Prof.ssa Serafina Costantino, Docente di Lettere in pensione, impegnata in attività di volontariato – Comunità di Vita Cristiana, Carcere di Arghillà, Casa Padre Pio, doposcuola bambini extracomunitari-; Dr.ssa Orsola Laura Delfino, Responsabile dei Servizi Educativi del Museo Archeologico Nazionale di Locri; Signora Olimpia Donato, Direttrice del Gruppo “Cooperatori Paolini” di Reggio Calabria; Avv. Maria Antonella Gozzi, Fondatrice del Movimento Letterario “Mag-La ladra dei libri”), delle istituzioni (Avv. Irene Vittoria Calabrò, Assessore Comune di Reggio Calabria. Programmazione Economica e Finanziaria, Valorizzazione patrimonio storico, Artistico, Archeologico e Paesaggistico); dello sport (Squadra Femminile di Tennis del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria); della scrittura –prosa e poesia – (Annamaria Barreca, Poetessa, narratrice, saggista; Chiara Ortuso per “Vuoti d’aria. Sulle cime del pensiero” (Calabria Letteraria Editrice); Angelica Taverna, per “L’arte del gioco in una vita (la mia)” -Leonida Edizioni-; dell’”Arte del Gusto (lo chef Patrizia Guerzoni Barbieri). Due i riconoscimenti in memoria: a Sabrina Caracciolo, uccisa da un auto pirata mentre tentava di segnalare agli automobilisti il pericolo di una autovettura di traverso sulla carreggiata, e Sabina Zaccone, impegnata nel sociale. Mimosa infine per due donne che con tenacia portano avanti, in una società spesso dimentica di valori, la memoria del proprio padre e marito, la Prof.ssa Maria Cristina Marrari Rizzi, figlia dell’eroe del campo di Ferramonti di Tarsia Maresciallo Gaetano Marrari e la sig.ra Giovanna Colella Fazio.