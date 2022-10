Buonafede premiata dalla Camera di Commercio. I titolari: 'Riconoscimento dedicato ai nostri dipendenti'

L'azienda si è distinta nel territorio, insieme ad altre, per storicità imprenditoriale e per creazione posti di lavoro

Rientra tra le aziende 'top' di Reggio Calabria.

A sancirne l'eccellenza e il prestigio non è solo la sua storia ma soprattutto i successi, le attestazioni di stima ed i premi costanti ricevuti in oltre 70 anni di attività.

Parliamo dell'azienda reggina Buonafede, premiata, proprio qualche giorno fa, in occasione dei 160 anni della Camera di commercio.

Tra le 12 imprese reggine premiate per storicità, creazione di posti di lavoro, innovazione e sostenibilità, c'è anche la nota azienda leader nel settore della lavorazione del metallo.

Nel corso dell'evento, che l’Ente camerale ha voluto dedicare “al territorio metropolitano, alle imprese e agli imprenditori” erano presenti anche i titolari della storica attività.

"Siamo molto orgogliosi del riconoscimento tributato alla nostra società - presente nel panorama imprenditoriale reggino da quattro generazioni - e desideriamo condividere questo premio con i nostri collaboratori che, quotidianamente, si spendono con passione, impegno e professionalità per consentire il conseguimento di obiettivi e risultati".

Queste le parole di Nino e Nestore Buonafede, soci della ditta, insieme a Giovanna Saraceno, Caterina Buonafede e Gianfranco Buonafede.

L'azienda realizza costruzioni metalliche nel campo dell’edilizia civile e industriale e, negli ultimi anni, si è specializzata anche nel settore ferroviario e nucleare, nonché in quello della difesa.

Premiate dalla Camera di Commercio, nel corso dell'evento del 23 ottobre, anche Capua 1880 società a responsabilità limitata, Casae’ F.lli Laruffa Srl, Gioia Succhi S.r.l., Mammoliti Aldo, Medi-Line - S.r.l., Pierluigi Nicola Umberto Taccone, Poliambulatorio Medico Dott. Lamberti Castronuovo S.r.l., Spataro Gioielli S.r.l., Vima di Vitetta Malara Marta. Ad ulteriori due imprese, Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola e Felici Da Matti società cooperativa sociale, la Giunta camerale ha voluto assegnare riconoscimenti speciali rispettivamente per l’impegno nell’economia circolare e per l’idea di impresa.

L'azienda Buonafede, impegnata nel settore della carpenteria metallica in ambiti come il ferroviario, il navale, il nucleare, la difesa e le opere civili, operante sia sul mercato domestico che su quello internazionale, negli anni ha potenziato la digitalizzazione dei processi ottenendo la completa tracciabilità delle componenti di ogni singolo pezzo.

Complimenti dunque, anche da parte della redazione di CityNow al progetto imprenditoriale, sorto più di 70 anni fa, e tramandato per quattro generazioni che quotidianamente porta in alto, in tutto il mondo, il nome di Reggio Calabria, con serietà, competenza e massimo impegno.

Esempio di passione, capacità, perseveranza e dedizione.

QUI IL BREVE VIDEO DELLA PREMIAZIONE