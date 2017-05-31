Premio “Donna del Sud” 2017 a Ingrid Carbone, pianista calabrese

La F.I.D.A.P.A. di Rende conferirà il premio “Donna del Sud” 2017 alla Dott.ssa Ingrid Carbone per i suoi meriti artistici. L’evento nasce in collaborazione con l’Università della Calabria, il Centro Arte Musica e Spettacolo dell’Unical e il Conservatorio di Musica di Cosenza. Al termine della cerimonia, Ingrid Carbone si esibirà in concerto eseguendo musiche di Liszt e di Schubert.

Per due anni consecutivi, nel 2015 e nel 2016, viene premiata al concorso mondiale Ibla Gran Prize, a seguito dei quali la New York Ibla Foundation le conferisce il premio “Scarlatti Special Mention” classificandola tra ‘gli artisti che meritano l’attenzione del pubblico internazionale

Il premio è stato istituito dalla F.I.D.A.P.A. di Rende nel 1999 e viene conferito ogni due anni ad una Donna del Sud che si sia particolarmente distinta nel campo degli affari, delle arti e delle professioni. Ingrid Carbone, ricercatrice all’Unical, è una pianista la cui carriera è costellata da riconoscimenti internazionali e da un’intensa attività concertistica, anch’essa di livello internazionale.

Alla cerimonia presenzieranno la Dott.ssa Mirella Amato, Presidente della F.I.D.A.P.A. di Rende, il Magnifico Rettore, Prof. Gino Mirocle Crisci, il M° Giorgio Feroleto, Direttore del Conservatorio di Musica “Giacomantonio” di Cosenza, e la Prof.ssa Giusy Porchia, Vice Presidente F.I.D.A.P.A. del Distretto Sud-Ovest.