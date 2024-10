Premio ‘Pesce Spada 2021’ a due alfieri dell’imprenditoria calabrese

“Aspettiamo con tanto fervore e consapevolezza il mese di Luglio” – sono le parole del Presidente di Incontriamoci Sempre Pino Strati – “probabilmente il 12, per insignire due grandi alfieri dell’imprenditoria della nostra bellissima Calabria: loro sono l’orgoglio di questa terra e grazie ad impegno, dedizione e competenza, hanno reso le loro aziende note in Italia e nel mondo. Pippo Callipo e Nuccio Caffo, non hanno bisogno di presentazioni, le loro aziende sono un esempio da cogliere per chi vuole fare impresa in Calabria, un orgoglio ed un vanto per tutti noi Calabresi.”