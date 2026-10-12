Rhegium Julii 2026, Yiyun Li vince il Premio internazionale

Il 12 e 13 novembre torna la 58° edizione dei Premi nazionali Rhegium Julii 2026 per la narrativa, saggistica, poesia, studi meridionalistici intitolati rispettivamente a Corrado Alvaro, Leonida Repaci, Lorenzo Calogero e Gaetano Cingari.

La giuria dei Premi Rhegium Julii 2026

La Giuria presieduta dal giornalista Roberto Napoletano e composta da Corrado Calabrò (Presidente onorario), Benedetta Borrata, Giuseppe Caridi, Gioacchino Criaco, Nadia Crucitti, Mimmo Gangemi, Annarosa Macrì, Dante Maffia, Giuseppe Smorto è stata invitata a designare i vincitori della edizione 2026, sulla base delle segnalazioni inviate dai vincitori delle precedenti edizioni, e della successiva selezione effettuata dai gruppi di lettura predisposti dal Rhegium.

Dall’esame dei dati raccolti presso la Segreteria Generale dei premi, coordinata da Giuseppe Bova è emersa la seguente rosa dei finalisti sulla quale si dovrà pronunciare la Giuria:

La rosa dei finalisti della 58° edizione

Premio “Corrado Alvaro” per la narrativa:

Michel Houellbecq con il romanzo Annientare”, La nave di Teseo

Piergiorgio Pulixi con il romanzo “Il nido del corvo”, Feltrinelli

Susanna Tamaro con il romanzo “La via del cuore”, Solferino

Premio “Leonida Repaci” per la saggistica

Amitay Acharya con il volume Storia e futuro dell’odine mondiale, Fazi,

Michele Camerota con il volume “Galileo. Alle origini della scienza moderna Hoepli

Paolo Di Paolo con il volume “Un mondo nuovo tutti i giorni”, Solferino

Premio “Lorenzo Calogero” per la poesia

Azzurra D’Agostino con il volume” *Marcos y marcos.*Cosmic latte

Isabella Leardini con il volume “Maniere nere”, Mondadori

Giovanna Rosadini con il volume “ Cicatrici, Einaudi

Premio “Gaetano Cingari” per gli Studi meridionalistici

Egidio Ivetic con il volume “Il più grande racconto del Mediterraneo”, Il Mulino

Giulio Ferroni: con il volume Tra Scilla e Cariddi, Panegirico per lo Stretto, Laterza

Giulio Sodano con il volume “Miracolo a Mezzogiorno”, Colonnese

Il Premio internazionale Rhegium Julii alla scrittrice Yiyun Li

Il Premio internazionale al a scrittrice Yiyun Li – si legge nella motivazione della giuria presieduta dal giornalista Roberto Napoletano – è stato conferito per il suo continuo interrogarsi sul rapporto tra vita e letteratura e la presa di coscienza dell’irreversibilità delle cose che accadono.

Nata a Pechino nel 1972 da padre fisico nucleare e madre insegnante, vive a Princeton, nel New Jersey.

Dopo avere svolto un anno di servizio militare e conseguito la laurea in Medicina , si è trasferita negli Stati Uniti per dedicarsi alla scrittura ed all’insegnamento. Dopo un Master in scrittura creativa, nel 2005 debutta in narrativa con la raccolta di racconti “Mille anni di preghiere” ed ottiene subito diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Hemingway, il Guardian First Award, la fellowship MacArtur Foundation e un Windham-Campbell Prize. e due trasposizioni cinematografiche.

In Italia risultano pubblicati diversi romanzi per Einaudi: I girovaghi (2009), Più gentile della solitudine (2014). Avvia in seguito una collaborazione con la NNE editrice e pubblica: Dove le ragioni finiscono (2019), Se vado via (2020), Il libro dell’oca (2022), Le cose semplicemente crescono (2026).

La storia personale di Yiyun Li e il rapporto con la letteratura

La vita di Yiyun Li è stata funestata dalla tragedia del suicidio dei suoi due figli Vincent nel 2017 e James nel 2024. Due fatti drammatici che ‘hanno esposta ad affrontare la parte più dura e difficile della vita. Ma la letteratura è lì a tentarla per un’impresa impossibile: affrontare l’abisso attraverso la logica per mettere ordine nel dolore puntando decisamente sulla ineluttabilità dei fatti.

La scrittrice Yiyun Li giungerà a Reggio Calabria dopo tante figure straordinarie, ben 5 Premi Nobel e altre recenti personalità come Adonis, Tahar Ben Jelloun, Josephine Von Zitzewitz, Luis Alberto De Cuenca, Andrea Riccardi, Vito Mancuso.

La cerimonia di premiazione al Teatro Cilea di Reggio Calabria

La consegna dei Premi Rhegium Julii del 2026 coinciderà con la chiusura delle iniziative annuali e si terrà venerdì 13 novembre prossimo, presso Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria alla presenza di autorità di Governo nazionali, regionali e locali e della RAI.

Il Presidente del Circolo R.J.

(Giuseppe Bova)