Premio “Sant’Ilario 2018”: il riconoscimento a Domenico Chianese

Emozionante e caloroso l’incontro con Domenico (Mimmo) Chianese, straordinario artista versatile e istrionico, per la consegna del “Premio Sant’Ilario 2018”, venerdì scorso nella sala consiliare di Palazzo Vitale, a Sant’Ilario dello Jonio (RC).

Il sindaco Pasquale Brizzi, il vicesindaco Giuseppe Monteleone, assessori, consiglieri, dipendenti comunali e operatori dello Sprar hanno accolto con entusiasmo Domenico Chianese, nato a Sant’Ilario, emigrato a Genova da bambino con i genitori, oggi applaudito e apprezzato in tutto il mondo per le sue doti di attore, cantante, ballerino.

Una carriera di grande successo la sua, dal teatro alla tv, accanto a mostri sacri come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, solo per citare due tra i tanti con cui Domenico Chianese ha lavorato. Chianese, che non ha mai dimenticato la terra natia, calca i palcoscenici internazionali con spettacoli di grande successo: giunto in Calabria, nei giorni scorsi, con l’acclamatissimo musical “Dirty Dancing”, che lo vede tra i protagonisti, ha fatto tappa a Cosenza e a Reggio, prima di passare lo Stretto per la data in Sicilia; inoltre ha preso parte ai musical “Peter Pan”, “Il vizietto” e “Un americano a Parigi”, solo per citare le più recenti tra le produzioni di alto livello a cui ha partecipato.