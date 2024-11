Prende il via la stagione sportiva della pallavolo calabrese

La manifestazione di presentazione, a San Pietro a Maida, vedrà la presenza dei vertici del movimento e degli addetti ai lavori per una giornata di sport e di formazione.La Federazione italiana pallavolo con il Comitato regionale Calabria e la collaborazione logistica della società Eureka volley, presenta l’inizio della stagione sportiva della pallavolo calabrese.L’evento si terrà domenica 28 settembre presso il palazzetto dello sport di San Pietro a Maida. All’incontro, patrocinato dal Comune di San Pietro a Maida, parteciperanno circa 200 dirigenti, 200 tecnici e 50 arbitri che terranno un corso di aggiornamento e formazione, con docenti e relatori provenienti da tutta Italia. L’importante incontro vedrà tra gli altri, la partecipazione del presidente regionale del CONI Mimmo Praticò, dell’avvocato Panucci, responsabile Nazionale dell’ufficio tesseramenti, di Alessandro Sindona, responsabile nazionale software gestionale dei campionati, dell’avvocato Esposito, docente regionale della scuola dello sport del CONI. Un altro momento importante, sarà rappresentato dalla lezione tenuta da Ferdinando De Giorgi, indimenticato campione della Nazionale italiana di pallavolo maschile, conosciuto come il diminutivo di “Fefè”, oggi allenatore della Tonno Callipo. Da giocatore, De Giorgi vinse due Coppe Italia (1995-1996 e 2001-2002), una Supercoppa italiana (2002) due Coppe CEV (1996 e 2002) e una Coppa delle Coppe (1997); collezionò 330 presenze nella Nazionale italiana, partecipando attivamente alla conquista di gran parte dei trofei vinti dalla cosiddetta “Generazione di fenomeni”. Fece parte delle tre spedizioni vincenti degli azzurri ai Mondiali del 1990, del 1994 e del 1998, tanto che lo definirono “L’eroe dei tre mondi”, perché capace di vincere tre mondiali in tre continenti diversi. Come allenatore ha vinto una Supercoppa, una coppa CEV e la coppa Italia. La giornata si concluderà con il ricordo di due protagonisti della pallavolo calabrese, Pino Bosurgi e Otello Nudo, scomparsi di recente, alla presenza delle massime rappresentanze sportive e istituzionali. “Il nostro intento – ha dichiarato il presidente regionale della Fipav, Carmelo Sestito – è di iniziare la stagione sportiva con entusiasmo, ponendoci sempre nell’ottica di un miglioramento globale del movimento che possa dare alla pallavolo l’importanza e la presenza che merita sull’intero territorio. Da tempo lavoriamo per costruire un apparato efficiente che possa supportare non solo le numerose attività, ma che sia anche da traino alle società che quotidianamente sono impegnate nei vari campionati. L’incontro rappresenta un’occasione importante di confronto in cui ci sarà la possibilità di vivere momenti di formazione con le lezioni tenute da docenti e da De Giorgi, ma anche di commozione per il ricordo di due indimenticati protagonisti della pallavolo calabrese, Bosurgi e Nudo”.