Prendono il via, nuovi corsi pediatrici, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria

di Domenico Suraci – Si è svolta la conferenza stampa di presentazione, presso Palazzo San Giorgio, del progetto “Manovre di disostruzione pediatrica e tagli alimenti in sicurezza”, alla presenza della presidente della Commissione Pari opportunità Michela Calabrò, della vicepresidente Ombretta Florio, della Consigliera di Commissione Carla Costantino, della Consigliera Rita Leuzzi, dell’Assessore comunale all’Educazione, Istruzione e rapporti con le Scuole e Università Anna Nucera, dell’Assessore alle Politiche Sociali, Pari Opportunità e minoranze linguistiche Lucia Anita Nucera, del Direttore Sanitario del Poliambulatorio La Feluca Fabio Foti e dell’Associazione “Il Tralcio” in persona della Presidente Mariella Quattrone, presso la cui sede, il 6 aprile, si terrà il primo incontro divulgativo. Il Corso teorico-pratico, ideato e strutturato dall’istruttore American Heart Association (AHA) ed Italian Resuscitation Council (IRC) in PBLSD (Pediatric Basic Life Support & Defibrillation) Dott. Fabio Foti, è completamente gratuito e si svilupperà in due incontri al mese presso gli Istituti scolastici del nostro territorio e avrà durata sino a dicembre 2017. L’obiettivo principale della lodevole iniziativa sarà quella di imparare a gestire in modo corretto e tempestivo le situazioni di emergenza in cui si verifica un’ostruzione improvvisa delle vie aeree di un bambino e/o di un lattante.

Tra le altre finalità, sarà sensibilizzare le scuole e le istituzioni sulla necessità e l’importanza della diffusione della conoscenza delle manovre di primo soccorso pediatrico; divulgare la corretta modalità di taglio degli alimenti da somministrare (prevenzione primaria); fornire indicazioni vitali su cosa fare in caso di emergenza, in particolare nelle situazioni di soffocamento a seguito dell’accidentale ingestione di un corpo estraneo (prevenzione secondaria). A tal proposito l’assessore Lucia Nucera ha dichiarato: ”Un progetto interessante che serve alle mamme, agli insegnanti e a tutte le operatrici del settore. È importante indirizzare le donne per aiutare i bambini che hanno in custodia, ma soprattutto i loro figli”.