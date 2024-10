Covid a San Roberto: il sindaco dispone una giornata con tamponi gratuiti

Cercare di bloccare il maledetto virus che corre troppo in fretta a Reggio Calabria ed in tutta la sua provincia: è questo l’obiettivo di fine anno ed anche il proposito per quello nuovo.

E così il sindaco di San Roberto, prof. Antonio Micari, ha deciso di prevenire quelle che potrebbero essere le evoluzioni drammatiche di una scarsa attenzione al Covid, offrendo la possibilità ai suoi concittadini di effettuare dei test gratuiti.

Un’iniziativa di fondamentale importanza resa possibile dalla sinergia tra il Comune ed i volontari della CRI.

San Roberto: tamponi per tutti per limitare il contagio