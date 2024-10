Presentata all’Università Mediterranea la StartCup Calabria 2017

Riparte la Start Cup Calabria, la competizione di idee d’impresa innovative organizzata da Università della Calabria, Università Magna Graecia, Università Mediterranea e Fincalabra attraverso CalabriaInnova.

Dopo il lancio della business plan competition, avvenuta a Cosenza qualche giorno fa, è stato il turno dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Si è svolto infatti oggi l’incontro di presentazione che ha illustrato le fasi del percorso, le opportunità che offre la manifestazione e le novità di questa IX edizione. Al tavolo dei relatori hanno partecipato: Claudio de Capua, Prorettore e Delegato alla Ricerca Scientifica, Ottavio Amaro, Direttore Generale Università Mediterranea, Antonio Mazzei, Responsabile Area Operativa di Fincalabra SpA, Luciano Genovese, Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico e Maria Azzalin, finalista della Start Cup Calabria 2016 con il progetto BimCo.

Il Prof. De Capua ha confermato anche quest’anno, la settimana di Academy ovvero di formazione che si terrà a Reggio Calabria curata da I3P, l’Incubatore delle Imprese Innovative del Politecnico di Torino. Un’importante occasione per i tanti aspiranti startupper: I3P, infatti, offrirà agli imprenditori un percorso completo, che parte dalla definizione del modello di business e del piano industriale sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi anni di vita.

Il Direttore Generale Amaro ha sottolineato come sia necessario guardare l’Università anche come “centro di assistenza” ai laureati che vogliono fare imprese innovative e spinoff, mentre Antonio Mazzei di Fincalabra Spa, ha presentato la StartCup Calabria come modello di best practices per la collaborazione tra enti pubblici ed università a sostegno di nuove idee imprenditoriali. Infine sia Luciano Genovese che Maria Azzalin hanno raccontato la loro esperienza formativa avuta grazie al laboratorio “Contamination Lab” e l’importanza di tale servizio per tutti gli studenti dell’Università Mediterranea. Iscriversi alla competizione è semplice: basterà compilare il form di registrazione sul sito web dedicato www.startcupcalabria.it.